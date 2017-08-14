На выборах 10 сентября появится строка «против всех»

14 августа в избирательной комиссии Тверской области прошла пресс-конференция, посвященная избирательным кампаниям, назначенным на 10 сентября 2017 года. Об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кимрскому одномандатному избирательному округу № 12, депутатов Тверской городской Думы, депутатов представительных органов местного самоуправления в Андреапольском, Весьегонском, Конаковском, Кимрском, Лихославльском, Максатихинском, Селижаровском, Старицком, Торжокском, Рамешковском районах, городах Твери, Осташковском городском округе, Ржеве, Торжке и Кимрах рассказали председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова и председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Оксана Бабкина.

Валентина Дронова напомнила, что в ходе 46 избирательных кампаний, которые пройдут в этом году в Тверской области, замещаются 426 депутатских мандатов. Изначально на них претендовали 1180 кандидатов, выдвинутых 11 политическими партиями и в порядке самовыдвижения. Зарегистрировано 1054 кандидата, 24 кандидатам (2%) в регистрации отказано по двум основаниям: недостаточное количество действительных и достоверных подписей и сокрытие данных о судимостях (либо отсутствия пассивного избирательного права в связи с имеющейся судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления).

На выборах регионального уровня и выборах депутатов представительных органов городских и сельских поселений отказов в регистрации не зафиксировано.

Вместе с тем, многие из кандидатов самостоятельно приняли решение сойти с дистанции, либо не представили в организующие выборы комиссии документы на регистрацию. Как отметила председатель избирательной комиссии Тверской области, в соответствии с действующим законодательством у кандидатов есть право отказаться от участия в выборах, а у избирательных комиссий – в судебном порядке добиваться отказа регистрации кандидатов в том случае, если по результатам проверок выяснятся скрытые претендентами данные о скрытых судимостях либо наличии гражданства иностранного государства. Поэтому цифры, озвученные на пресс-конференции, еще могут меняться на протяжении всей избирательной кампании.

По итогам регистрации есть потери и среди избирательных объединений: избирательной комиссией Московского района города Твери отказано в регистрации списка кандидатов, выдвинутого Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. Причина – отсутствие необходимого количества достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку избирательного объединения. Не предоставив документы на регистрацию, ранее выдвинутый список своих кандидатов в количестве 39 человек отозвало и региональное отделение в Тверской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

В общей сложности принимать участие в выборах депутатов Тверской городской Думы будут 419 зарегистрированных кандидатов из 522 выдвинутых по одномандатным избирательным округам и в составе муниципальных списков политических партий.

В данный момент избирательные комиссии приступили к утверждению текстов избирательных бюллетеней – для каждой избирательной кампании они будут свои, в общей сложности предстоит изготовить 107 видов избирательных бюллетеней.

При проведении выборов предусмотрено досрочное голосование. При наличии веских уважительных причин в помещениях территориальных избирательных комиссий можно проголосовать досрочно с 30 августа по 5 сентября 2017 года, в участковых избирательных комиссиях – с 6 по 9 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Твесркой обалсти

Еще одной важной новостью, озвученной на пресс-конференции, стала информация о наличии графы «против всех» на основных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе – депутатов Тверской городской Думы.

- Вместе с тем я полагаю, что политическая конкуренция на предстоящих выборах будет достаточно высокой как среди кандидатов, так и среди политических партий, и у избирателей будет возможность определиться с наиболее близкими ему программами реальных кандидатов и избирательных объединений, - подчеркнула Валентина Дронова.

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, она уточнила, что порога явки на предстоящих выборах нет, но избирательные комиссии заинтересованы в том, чтобы явка избирателей была высокой.

В целом председатель избирательной комиссии области отметила, что на данном этапе все назначенные в области избирательные кампании проходят штатно и в соответствии с действующим законодательством. т