В Твери 48-летнюю женщину подозревают в торговле наркотиками

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери задержали 48-летнюю жительницу Твери по подозрению в сбыте наркотических средств.

У подозреваемой был обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. В результате проведенной экспертизы ЭКЦ УМВД России по Тверской области было установлено, что изъятое вещество - N-метилэфедрон массой более трех грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, сообщает УМВД России по Тверской области