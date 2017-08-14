В Бурашево пройдет фестиваль воздухоплавания

2 сентября 2017 года в Парке активного отдыха «Гришкино» (Бурашевское сельское поселение) состоится празднование «Дня Бурашевского поселения – 2017». В рамках «Дня поселения» с 1-го по 3-е сентября пройдёт Фестиваль воздухоплавания, в котором примут участие 10 экипажей воздушных шаров и дирижаблей.
График полётов воздушных шаров над Тверью и его окрестностями
1 сентября
18.30 - 19.30
2 сентября
06.30 - 07.30
18.30 – 19.30
3 сентября
06.30 – 07.30.
График мероприятий «Дня Бурашевского поселения – 2017»
2 сентября в Парке активного отдыха «Гришкино»:
с 11.00 – Игровой парк развлечений для детей и взрослых «Играй – город!» (аттракционы, катание на лошадях, верёвочный городок и скалодром, Контактный зоопарк, катание на тюбингах (летняя трасса), зона отдыха «Библиотечный дворик», художественная мастерская «Рисунки на траве»);
с 11.00 – «Город мастеров» (проведение мастер – классов по изготовлению предметов народного художественного творчества, воздушных змеев, боди – арт);
с 11.00 – «Сувенирная лавка» (продажа тверских сувениров и изделий народного художественного творчества местных мастеров, выставка – продажа работ тверских художников);
с 11.00 – Кулинарная ярмарка «На любой вкус!»
10.00 – Первенство Бурашевского поселения по футболу среди команд Бурашевского с\п и Калининского района;
11.00 – соревнования спортивных семей Калининского района «Семейные старты» в верёвочном городке;
12.00 – Первенство Бурашевского поселения по пляжному волейболу;
12.00 – Соревнования для детей «Гонки на роликах» (спортивный зал);
12.00 – Экологическая квест – игра для детей «Гришкинский лес полон чудес»;
13.00 – «Фейерверк улыбок» - концертно – цирковая программа с участием детских творческих коллективов Бурашевского поселения, Клуба собаководства, Тверского колледжа культуры и искусства; мастер – класс по цирковому искусству;
15.00 – Показательные выступления тверских авиамоделистов, парад воздушных змеев;
16.00 – Торжественная часть;
16.30 – Праздничный концерт с участием творческих коллективов Бурашевского с/п, Калининского района, г.Твери;
18.30 – подъём воздушных шаров;
19.00 – танцевальная программа «Дискотека 80-х»;
с 21.00 – привязные подъёмы аэростатов с ночным свечением;
21.15 - концерт московских рок-групп («Тайм – Аут», «Las Piranas, «Ром») и тверской рок – группы «Тишина» под девизом «Молодёжь против террора!» в канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом (с запуском светодиодных шаров в 21.50);
22.00 - праздничный салют;
22.10 – продолжение рок - концерта
Во время праздника гостей ожидает множество сюрпризов!
Комментарии (2)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Хычник_Ёж
14.08.2017 18:27
0
|
2
7A6A
14.08.2017 20:42
0
|
0