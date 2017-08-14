tvernews.ru
14 августа Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Бурашево пройдет фестиваль воздухоплавания

14 Августа 2017 16:52
Автор:

2 сентября 2017 года в Парке активного отдыха «Гришкино» (Бурашевское сельское поселение) состоится празднование «Дня Бурашевского поселения – 2017».  В рамках «Дня поселения» с 1-го по 3-е сентября пройдёт Фестиваль воздухоплавания, в котором примут участие 10 экипажей воздушных шаров и дирижаблей.

График полётов воздушных шаров над Тверью и его окрестностями

1 сентября

18.30 - 19.30

2 сентября

06.30 - 07.30

18.30 – 19.30

3 сентября

06.30 – 07.30.

График мероприятий «Дня Бурашевского поселения – 2017»

2 сентября в Парке активного отдыха «Гришкино»:

с 11.00 – Игровой парк развлечений для детей и взрослых «Играй – город!» (аттракционы, катание на лошадях, верёвочный городок и скалодром, Контактный зоопарк, катание на тюбингах (летняя трасса), зона отдыха «Библиотечный дворик», художественная мастерская «Рисунки на траве»);

с 11.00 – «Город мастеров» (проведение мастер – классов по изготовлению предметов народного художественного творчества, воздушных змеев, боди – арт);

с 11.00 – «Сувенирная лавка» (продажа тверских сувениров и изделий народного художественного творчества местных мастеров, выставка – продажа работ тверских художников);

с 11.00 – Кулинарная ярмарка «На любой вкус!»

10.00 – Первенство Бурашевского поселения по футболу среди команд Бурашевского с\п и Калининского района;

11.00 – соревнования спортивных семей Калининского района «Семейные старты» в верёвочном городке;

12.00 – Первенство Бурашевского поселения по пляжному волейболу;

12.00 – Соревнования для детей «Гонки на роликах» (спортивный зал);

12.00 – Экологическая квест – игра для детей «Гришкинский лес полон чудес»;

13.00 – «Фейерверк улыбок» - концертно – цирковая программа с участием детских творческих коллективов Бурашевского поселения, Клуба собаководства, Тверского колледжа культуры и искусства; мастер – класс по цирковому искусству;

15.00 – Показательные выступления тверских авиамоделистов, парад воздушных змеев;

16.00 – Торжественная часть;

16.30 – Праздничный концерт с участием творческих коллективов Бурашевского с/п, Калининского района, г.Твери;

18.30 – подъём воздушных шаров;

19.00 – танцевальная программа «Дискотека 80-х»;

с 21.00 – привязные подъёмы аэростатов с ночным свечением;

21.15 - концерт московских рок-групп («Тайм – Аут», «Las Piranas, «Ром») и тверской рок – группы «Тишина» под девизом «Молодёжь против террора!» в канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом (с запуском светодиодных шаров в 21.50);

22.00 - праздничный салют;

22.10 – продолжение рок - концерта

Во время праздника гостей ожидает множество сюрпризов!

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: день бурашево Фестиваль воздухоплавания
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Хычник_Ёж 
    Дороги говно, а тут одни праздники
    14.08.2017 18:27
    0 | 2

    • 7A6A 
      это психи придумали чтоб удрать?
      14.08.2017 20:42
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
181

В Твери обрушилось здание Речного вокзала

2017-08-08 07:17
120

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

2017-08-08 13:05
55

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
43

Прощание

2017-08-08 14:57
35

В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

2017-08-11 13:23
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100