Нижегородские полицейские использовали табельное оружие, чтобы остановить пьяного тверского водителя

13 августа 2017 года в городе Дзержинске пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции. В задержании нарушителя участвовали три служебных автомобиля полиции.

Около 4 часов 25 минут на ул. Чапаева Дзержинска экипаж ДПС пытался остановить петлявший по дороге автомобиль. Однако водитель не остановился и продолжил движение в сторону автодороги М7 «Волга» и попытался «оторваться» от машины полицейских: увеличивал скорость, выезжал на встречную полосу, создавал угрозу для других участников движения. Водитель-нарушитель на неоднократные требования сотрудников полиции остановится и предупреждениях о применении огнестрельного оружия, не реагировал. Полицейские применили табельное оружие.

После столкновения с патрульным автомобилем полиции, нарушитель съехал в кювет, где его задержали.

28-летний правонарушитель, оказался жителем Тверской области. Ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Сейчас он задержан в административном порядке, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области