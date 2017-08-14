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Нижегородские полицейские использовали табельное оружие, чтобы остановить пьяного тверского водителя

14 Августа 2017 16:43
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Видео

13 августа 2017 года в городе Дзержинске пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции. В задержании нарушителя участвовали три служебных автомобиля полиции.

Около 4 часов 25 минут на ул. Чапаева Дзержинска экипаж ДПС пытался остановить петлявший по дороге автомобиль. Однако водитель не остановился и продолжил движение в сторону автодороги М7 «Волга» и попытался «оторваться» от машины полицейских: увеличивал скорость, выезжал на встречную полосу, создавал угрозу для других участников движения. Водитель-нарушитель на неоднократные требования сотрудников полиции остановится и предупреждениях о применении огнестрельного оружия, не реагировал. Полицейские применили табельное оружие.

После столкновения с патрульным автомобилем полиции, нарушитель съехал в кювет, где его задержали.

28-летний правонарушитель, оказался жителем Тверской области. Ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Сейчас он задержан в административном порядке, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области

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Метки: пьяный за рулём сопротивление полицеским
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Комментарии (2)

  • bae99 
    Казнить нельзя помиловать...
    14.08.2017 17:06
    0 | 0

  • TvereZ 
    Нижняя полковника выглядит так, как будто этот "нарушитель" раза 3 минимум на ней обещал жениться, но не )))
    14.08.2017 17:25
    1 | 0
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