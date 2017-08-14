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В Твери отметили День физкультурника

В Твери отметили День физкультурника - ТИА
14 Августа 2017 16:10
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Фоторепортаж

На городском пляже собрались профессиональные тренеры и те, кто только начинает свой путь в мир спорта. В программе праздника - зарядка, сдача нормативов ГТО, спортивные мастер-классы, конкурсы и награды для победителей.

Празднование Дня физкультурника на городском пляже проходит уже не в первый раз. В этом году к традиционным спортивным площадкам – футболу и воркауту – добавились состязания по стритлифтингу и боевым единоборствам – грэпплингу и самбо.

 - Задача фестиваля – объединить разные сообщества, привлечь те организации, которые пропагандируют здоровый образ жизни, массовый спорт, – комментирует министр спорта молодежного правительства Тверской области Юрий Никитин.

- Младшие смотрят на старших, берут с них пример, начинают заниматься, - отмечает один из участников соревнований Сергей Денисов. - Спорт – это здорово, просто, полезно, приводит к долголетию и счастью.

На татами сражаются настоящие профессионалы. В состязании принимают участие призёры ЦФО. Достигнуть такого уровня может каждый, кто готов погрузиться в спортивную жизнь.

- Каждый мужчина должен быть сильным, должен уметь постоять за себя и за своих близких, - самбо поможет в этом, - говорит руководитель клуба по самбо «Спарта» Сергей Бобров. – К тому же это еще и дисциплина. На секциях самбо дисциплина приближена к армейской, строгая, мужская.

Спортивные праздники не только раскрашивают привычные серые будни яркими красками, но главное – позволяют не забывать, что спорт – один из главных компонентов здорового образа жизни.

- Большим спортом сейчас занимаются единицы, - комментирует главный врач областной клинической больницы, депутат Законодательного Собрания Тверской области Сергей Козлов. - Чтобы поддержать здоровье и меньше болеть, нужно чтобы все занимались физкультурой и различными видами физической деятельности, которые дают профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, - тех заболеваний, которые характерны для нашего века.

В рамках праздника на пляже прошел открытый фестиваль среди работающей молодежи «В спорте». В нем приняли участие сборные команды организаций и предприятий Твери, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области
 

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Метки: день физкультурника тверь
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Комментарии (9)

  • Dobry кrtek 
    Очень верно сказал Козлов Сергей. Вероятно, для такого глубокого по содержанию заявления, пришлось перелопатить не одну тонну специальной медицинской литературы в различных библиотеках мира. Эти слова ещё раз подтверждают высочайший уровень профессионализма наших депутатов.
    14.08.2017 16:50
    0 | 0

    • horton 
      Зато Министер спорта Юра хорошо сказал... Правда одет не по-министерски, но по-спортивному )))
      14.08.2017 17:05
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Жаль, что мы не услышали мнение министра внутренних дел и министра обороны молодёжного правительства ТО.
P.S.  Весьма спорно, ели не ошибочно и вреднО, утверждение, что спорт приводит к долголетию. https://mirkrasoty.life/pochemu-lenivye-zhivut-dolshe-ili-tak-li-polezen-sport/
        14.08.2017 17:32
        0 | 0

        • horton 
          Ой! Надо Кудимову по этой ссылке сходить. А то он рассказывал, что частый гость тренажерного зала... Можа шутил?
          14.08.2017 17:45
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Да пусть себе ходит. Сначала он ходил в тренажёрный зал, затем под себя...
            14.08.2017 17:51
            0 | 0

            • horton 
              А, ну да, Вам же нужны пациенты )))
              14.08.2017 18:06
              0 | 0

              • Dobry кrtek 
                Тока не такие, которые под себя...) Это к Пролетарию, для симптоматического ушивания "выхода".
                14.08.2017 18:10
                0 | 1

                • horton 
                  Ну вот, Кудимова пристроили, если чо. Пусть смело теперь  ходит... в качалку ))))
                  14.08.2017 18:48
                  0 | 0

  • 7A6A 
    а сколько сдавших норматив ГТО и по каким разрядам? а значёк дают?
    14.08.2017 20:49
    0 | 0
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