В Твери отметили День физкультурника

На городском пляже собрались профессиональные тренеры и те, кто только начинает свой путь в мир спорта. В программе праздника - зарядка, сдача нормативов ГТО, спортивные мастер-классы, конкурсы и награды для победителей.

Празднование Дня физкультурника на городском пляже проходит уже не в первый раз. В этом году к традиционным спортивным площадкам – футболу и воркауту – добавились состязания по стритлифтингу и боевым единоборствам – грэпплингу и самбо.

- Задача фестиваля – объединить разные сообщества, привлечь те организации, которые пропагандируют здоровый образ жизни, массовый спорт, – комментирует министр спорта молодежного правительства Тверской области Юрий Никитин.

- Младшие смотрят на старших, берут с них пример, начинают заниматься, - отмечает один из участников соревнований Сергей Денисов. - Спорт – это здорово, просто, полезно, приводит к долголетию и счастью.

На татами сражаются настоящие профессионалы. В состязании принимают участие призёры ЦФО. Достигнуть такого уровня может каждый, кто готов погрузиться в спортивную жизнь.

- Каждый мужчина должен быть сильным, должен уметь постоять за себя и за своих близких, - самбо поможет в этом, - говорит руководитель клуба по самбо «Спарта» Сергей Бобров. – К тому же это еще и дисциплина. На секциях самбо дисциплина приближена к армейской, строгая, мужская.

Спортивные праздники не только раскрашивают привычные серые будни яркими красками, но главное – позволяют не забывать, что спорт – один из главных компонентов здорового образа жизни.

- Большим спортом сейчас занимаются единицы, - комментирует главный врач областной клинической больницы, депутат Законодательного Собрания Тверской области Сергей Козлов. - Чтобы поддержать здоровье и меньше болеть, нужно чтобы все занимались физкультурой и различными видами физической деятельности, которые дают профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, - тех заболеваний, которые характерны для нашего века.

В рамках праздника на пляже прошел открытый фестиваль среди работающей молодежи «В спорте». В нем приняли участие сборные команды организаций и предприятий Твери, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области

