Один из восьми сломанных "City Star" вернётся на рельсы 15 августа

Восемь трамваев "City Star" 14 августа не вышли на рельсы. На единственном трамвайном маршруте города осталось всего шесть старых вагонов, как сообщает "Транспорт Твери".

Как сообщили в администрации города, в трамваях «City Star» были обнаружены неисправности, которые не позволяют на данный момент выпустить их на линию. Как уже говорилось ранее, трамваи, приобретенные городом, – это по сути дела первая партия подобных вагонов, выпущенная ООО «ПК Транспортные системы». Совместно с производителем МУП «ПАТП-1» проводится анализ технического состояния транспортных средств, по результатам которого проводятся соответствующие работы. Они выполняются в рамках гарантийных обязательств компании. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о продлении гарантии на более длительный срок. На данный момент интервал трамвайного движения не увеличился – вместо трамваев «CityStar» на линии работают другие трамваи. Планируется, что 15 августа один трамвай «City Star» вернется на маршрут, по мере проведения необходимых работ остальные вагоны также возобновят работу.

Также в пресс-службе администрации напомнили, что предположительно с 24 августа трамвайное движение будет приостановлено на десять дней в связи с проведением ремонтных работ на дорогах города. В этот период будет усилено автобусное сообщение.