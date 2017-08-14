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Один из восьми сломанных "City Star" вернётся на рельсы 15 августа

Один из восьми сломанных "City Star" вернётся на рельсы 15 августа - ТИА
14 Августа 2017 16:05
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Восемь трамваев "City Star" 14 августа не вышли на рельсы. На единственном трамвайном маршруте города осталось всего шесть старых вагонов, как сообщает "Транспорт Твери". 

Как сообщили в администрации города, в трамваях «City Star» были обнаружены неисправности, которые не позволяют на данный момент выпустить их на линию. Как уже говорилось ранее, трамваи, приобретенные городом, – это по сути дела первая партия подобных вагонов, выпущенная ООО «ПК Транспортные системы». Совместно с производителем МУП «ПАТП-1» проводится анализ технического состояния транспортных средств, по результатам которого проводятся соответствующие работы. Они выполняются в рамках гарантийных обязательств компании. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о продлении гарантии на более длительный срок. На данный момент интервал трамвайного движения не увеличился – вместо трамваев «CityStar» на линии работают другие трамваи. Планируется, что 15 августа один трамвай «City Star» вернется на маршрут, по мере проведения необходимых работ остальные вагоны также возобновят работу.

Также в пресс-службе администрации напомнили, что предположительно с 24 августа трамвайное движение будет приостановлено на десять дней в связи с проведением ремонтных работ на дорогах города. В этот период будет усилено автобусное сообщение.

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Метки: сити стар вновь сломались сити стар не вышли на рельсы пк транспортные системы твз трамваи твери
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Комментарии (6)

  • abeltv 
    Кто бы сомневался. Даже родному городу не могли поставить качественные трамваи....
    14.08.2017 16:25
    0 | 8

  • kudimov 
    Не понимаю - "Восемь трамваев "City Star" не вышли ..., осталось 6 старых вагонов... и интервал не увеличился...". 
Чудеса в решете.
    14.08.2017 16:28
    0 | 5

  • Volondemor357 
    Помнится мне новость,  что вагонзавод хотел подавать судебные иски за новости подобного характера,  порочащие доброе в кавычках имя...  Мдэ,  видимо имя то уже не первой свежести,  обидно за Тверского производителя.
    14.08.2017 16:30
    1 | 4

  • below 
    Пока Сити Стары чинят, уже все рельсы в городе уберут )
    14.08.2017 16:54
    2 | 6

  • AlbatroS 
    Новые Сити Стары выходит полный шлак. Вернуть их обратно недобросовестному производителю и пусть он сам с ними ковыряется, без суда и следствия, по совести. Старые древние трамвайчики - самые надежные, в тысячи слоях краски, ржавчине, с неработающими печками, дырявыми полами, но работают, и работают заместо новой современной техники.
    14.08.2017 19:32
    0 | 0

  • nynkuH 
    У нас в городе всё наоборот Тележка- Тухлежка ,City -Star - Shity - Star
    14.08.2017 19:59
    0 | 0
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