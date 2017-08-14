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Администрация Ржевского района тоже "обеспокоена" нарушениями технологии при вырубке леса. Ответ на народную новость

Администрация Ржевского района тоже "обеспокоена" нарушениями технологии при вырубке леса. Ответ на народную новость - ТИА
14 Августа 2017 15:56
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Фоторепортаж

14 июля на ТИА была опубликована народная новость читательницы Анастасии "В Ржевском районе варварски вырубают вековые сосны". Девушка поделилась своей болью: лес уничтожают, оставляя целые просеки, пни, древесные порубочные останки. ТИА сделало запрос в администрацию Ржевского района, которая ответила, что "разделяет обеспокоенность", что разработкой участка занимается ООО "Оптимум", за которым будет усилен контроль со стороны Министерства лесного хозяйства Тверской области, а также призывает граждан к "соконтролю".

Комментарий от самого Минлесхоза в редакцию пока ещё не поступил. Правда, как стало известно ТИА, этим вопросом заинтересовалась полиция. 

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Метки: вырубка леса ржевский район вырубка леса в ржевском районе
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