Администрация Ржевского района тоже "обеспокоена" нарушениями технологии при вырубке леса. Ответ на народную новость

14 июля на ТИА была опубликована народная новость читательницы Анастасии "В Ржевском районе варварски вырубают вековые сосны". Девушка поделилась своей болью: лес уничтожают, оставляя целые просеки, пни, древесные порубочные останки. ТИА сделало запрос в администрацию Ржевского района, которая ответила, что "разделяет обеспокоенность", что разработкой участка занимается ООО "Оптимум", за которым будет усилен контроль со стороны Министерства лесного хозяйства Тверской области, а также призывает граждан к "соконтролю".

Комментарий от самого Минлесхоза в редакцию пока ещё не поступил. Правда, как стало известно ТИА, этим вопросом заинтересовалась полиция.