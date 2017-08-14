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В Тверской области задержали маршрутчика-рецидивиста

14 Августа 2017 15:49
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Cотрудники госавтоинспекции остановили для проверки маршрутку. Автомобиль  вышел на линию с техническими неисправностями. Водителю  выдали предписание о запрете выхода на линию до устранения неполадок. Также его предупредили об уголовной ответственности.

Но нарушитель вновь попал в поле зрения сотрудников полиции. Установлено, что 27-летний водитель требование госавтоинспектора проигнорировал и продолжил перевозить пассажиров на неисправном автобусе, подвергая опасности их жизни и здоровье.

Маршрутку отобрали и поставили ее на стоянку временного задержания. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: неиспарвное мершрутное такси гибдд
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Комментарии (2)

  • bae99 
    Как не вспомнить слова Маркса.
    14.08.2017 16:15
    0 | 1

  • Garykus 
    Какая Тверская область, если маршрутчик работает на 204. А Сорри это же "псевдо" межмуниципальные маршрутки (90% маршрута в черте города).
    14.08.2017 17:04
    0 | 0
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