В Тверской области задержали маршрутчика-рецидивиста

Cотрудники госавтоинспекции остановили для проверки маршрутку. Автомобиль вышел на линию с техническими неисправностями. Водителю выдали предписание о запрете выхода на линию до устранения неполадок. Также его предупредили об уголовной ответственности.

Но нарушитель вновь попал в поле зрения сотрудников полиции. Установлено, что 27-летний водитель требование госавтоинспектора проигнорировал и продолжил перевозить пассажиров на неисправном автобусе, подвергая опасности их жизни и здоровье.

Маршрутку отобрали и поставили ее на стоянку временного задержания. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Тверской области