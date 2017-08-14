В Тверской области задержали маршрутчика-рецидивиста

Cотрудники госавтоинспекции остановили для проверки маршрутку. Автомобиль вышел на линию с техническими неисправностями. Водителю выдали предписание о запрете выхода на линию до устранения неполадок. Также его предупредили об уголовной ответственности.
Но нарушитель вновь попал в поле зрения сотрудников полиции. Установлено, что 27-летний водитель требование госавтоинспектора проигнорировал и продолжил перевозить пассажиров на неисправном автобусе, подвергая опасности их жизни и здоровье.
Маршрутку отобрали и поставили ее на стоянку временного задержания. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Тверской области
Комментарии (2)
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Garykus
14.08.2017 17:04
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