Медовый Спас – христианский праздник с языческими корнями

14 августа мы празднуем первый Спас – Медовый или Мокрый, где христианские традиции тесно переплетаются с языческими обрядами и верованиями. В этот день православная церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Также начинается Успенский пост – самый короткий, но строгий, почти как Великий. Пост продлится до 29 августа и предваряет праздник Успения Божией Матери. А его первый день – Происхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В центр храма на утреннем богослужении выносят Крест: до субботней вечерней службы все верующие могут ему поклониться. Ну, и конечно, в этот день в храмах освящают мёд и пекут пироги с маком.

Христиане 14 августа празднуют Изнесение Древ Креста Господня. Еще в девятом веке в Константинополе самый жаркий месяц лета ассоциировался с гибелью людей, что умирали от различных заболеваний. Связано это с распространением эпидемий через воду и другие пути. После того как Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос, пронесли по всему городу, люди стали болеть меньше и количество смертей сократилось. С тех пор появилась традиция в этот день ежегодно проносить Крест по городу, чтобы освятились улицы, а хвори и болезни отступили.

По мнению одних людей, название праздника – Спас связано со Спасителем, а иные утверждают, что происхождение названия уходит в языческие времена, когда появилась традиция помогать вдовам и нищим, спасая их от голода и надвигающихся холодов.

По старому стилю 1 августа 988 г. была освящена Русь, поэтому сегодня проводят обряд малого водосвятия. Это также объясняет происхождение еще одного названия праздника – Водный или Мокрый Спас. Раньше в этот день обязательно: чистили колодцы и источники питьевой воды; святили новые выкопанные и старые колодцы; купались в водоемах, смывая грязь и душевные грехи; поили и мыли скот в водоемах.

Второе название Первого Спаса – Маковея - связывают с почтением памяти мучеников братьев Маккавеев и их матери Соломеи, что не отказались от своей веры. На Маковея начинали проводить первые ярмарки и торжества, приуроченные сбору урожая. В этот день собирали не только мед, но и созревшие ягоды. Их использовали для приготовления пирогов, ароматных напитков и заготовок на зиму (компотов, варенья).

На праздник хозяйки накрывали богатый стол. Обязательно делают выпечку с маком и медом. Это могут быть: медовые коржики и коврижки, пироги с ягодами, блины с маком; рулеты с маково-медовой начинкой, медовое печенье, пряники и так далее. Так как начинается пост, на стол не подавали мясных и рыбных блюд, а для выпечки обязательно использовали постное тесто.

Еще в языческие времена 14 августа женщины делали удивительные букеты из трав и цветов, что служили оберегом от всех бед и болезней. Букет состоял из 17 трав: мяты, колосков овса, калины, календулы; руты; полыни, душицы и др. Оберег необходимо повесить у входа в дом или поставить на видном месте, и тогда он будет беречь всех членов семьи от болезней и отводить разные беды, сообщает bolshemeda.ru.