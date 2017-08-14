Основную часть ремонтных работ на дорогах Тверской области должны завершить к 1 сентября

Ход ремонтной кампании на дорогах регионального и муниципального значения обсудили на совещании в правительстве Тверской области. Стандарты качества ремонта дорог, действующие на территории региона, будут дополнены новыми требованиями. В них будет отражено допустимое соотношение асфальтовой крошки и песчано-гравийной смеси в материалах для обустройства обочин.

В целом основная часть работ на дорогах Верхневолжья должна быть завершена до начала учебного года: на всех заасфальтированных дорогах к 1 сентября появится разметка, оборудуют пешеходные переходы, установят необходимые знаки.

По информации Министерства транспорта Тверской области, в настоящее время ремонт идёт на 13 объектах дорожной сети регионального значения. В том числе, ведётся реконструкция подъезда к посёлку Шоша, моста через реку Уйвешь на дороге Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Бежецком районе. Ремонтируются четыре моста на пути от трассы М-10 до Конаково, приводится в порядок дорога Осташков – Волговерховье в Осташковском районе, а также подъездные пути к Ниловой пустыни. Дорожные работы проходят на участках дорог «Москва-Рига» - Глазомичи, Бологое - Кемцы - Березовский Рядок, Устюжна - Хабоцкое - Молоково - Сандово, а также Вышний Волочёк - Есиновичи - Кувшиново.

Восстановление верхнего слоя дорог до конца августа должно завершиться на 15-километровом участке Осташков - Волговерховье, части путей Залесье - Сорога - Ореховка - Дубровка и Сорога - Залучье - Светлица в Осташковском районе.

По итогам конкурсных процедур сложилась экономия в размере 116,4 млн рублей. Средства планируется направить на восстановление нескольких участков дороги Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково, части дороги Савватьево - Поддубье – Орша в Калининском районе и Устиново - Голузино в Кимрском районе.

На 2017 год намечено окончание работ на объектах, которые были начаты в 2016-м году. Это участок автодороги Торжок - Осташков в Торжокском и Кувшиновском районах, участок дороги Городня - Редкино -Стариково в Конаковском районе, часть дороги Сергиев Посад - Калязин -Рыбинск - Череповец в Калязинском районе. Продолжается реконструкция моста через реку Лойка на дороге Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна.