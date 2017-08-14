За выходные в Тверской области сбили 9-летнего мальчика и 16-летнюю девушку

11 августа на ул. Хромова в районе д. 19 Твери 34-летняя женщина-водитель на «Хендай Солярис» при движении в дворовой территории сбила 9 летнего мальчика, который выехал из-за припаркованных автомобилей на самокате. Ребенка доставили больницу, после оказания медицинской помощи отпустили.

13 августа в 21.33 минуты на ул. Автодорожной у поворота на ул. Зеленая в Удомле 52-летний водитель на "Лада X RAY" сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. Девушка получила травмы и была госпитализирована.