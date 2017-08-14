Новые страницы фотоальбома Речного вокзала от читателей ТИА

Напомним, на прошлой неделе ТИА объявило своеобразную акцию "Доброй воли": мы попросили наших читателей прислать нам фотографии Речного вокзала из семейных архивов в память о разрушенном здании - символе Твери. Сегодня мы публикуем очередные материалы. Среди них есть и фото 1957 года, когда вокзал предстаёт во всём своём великолепии. Мы искренне благодарим читателей, приславших материалы, и ждём новых.

Речной, уходящий в туман. Автор фотографии - Леонид Чернышев. Ноябрь, 2015 год.

Александр Шилов не указал год, когда запечатлел Речной вокзал во время половодья.

Поделилась своими фотографиями Речного вокзала читательница Дмитриева Наталья. Она прислала фото, сделанные в 2010, 2012 и 2013 годах. "Очень жаль, если один из символов Твери уйдет навсегда!", - добавила Наталья.

Ирина Прокопович прислала фоторафию города Калинина. Таким был Речной вокзал в 1957 году.

Ирина Логинова отправила фотографии Речного вокзала, которые были сделаны утром 7 июня 2013 года. "У меня оставалось время до отбытия автобуса, и я решила провести его на набережной у Речного вокзала. Я всегда получаю массу положительных эмоций от таких мест, и эта прогулка не стала исключением. Когда мы утром на работе узнали о случившемся, нас переполняли эмоции. Сказать, что мы расстроились, это значит, ничего не сказать".

Уважаемые читатели ТИА! Мы предлагаем вам поделиться своими маленькими историями, связанными с Речным вокзалом, а главное – своими фотографиями из семейных архивов. Наверняка у очень многих тверичан найдутся такие фото. Присылайте материалы нам на почту info@tvernews.ru, не забудьте указать дату, когда был сделан снимок, или хотя бы приблизительно год. И конечно, нам интересны ваши рассказы.

