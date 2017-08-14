Команда турклуба «Азимут» завершила водный поход по Карелии

Турклуба «Азимут» ТвГТУ вернулся из летнего водного похода по Карелии. Ребята сплавлялись по Керети – одной из крупных рек в северной части республики, включающей в себя озерную, речную и морскую части.

- Финиш маршрута - это 30-километровый перегон по морю с множеством красивых стоянок на островах. Морские звезды, скалы, походная баня, красная рыба и мидии стали отличным завершением похода! - поделились впечатлениями туристы.

Стоит отметить, что команда «Азимута» прошла несколько порогов третьей категории сложности - Мураш, Варацкий, Краснобыстрый и другие.