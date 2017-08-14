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ЧП в Тверской области: водитель подорвался на взрывном устройстве

ЧП в Тверской области: водитель подорвался на взрывном устройстве - ТИА
14 Августа 2017 11:44
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ЧП произошло утром в субботу 12 августа, на железнодорожном переезде в посёлке Соблаго Пеновского района. Водитель лесозаготовительной компании увидел рядом с путями торчащий из-под земли крюк. Мужчина остановил машину, выдернул крюк, после чего произошёл взрыв. Водителя госпитализировали с ожогами и ранениями. Ещё три взрывных устройства обезвредили взрывотехники.

Как рассказали ТИА местные жители, место ЧП сразу же оцепили, оставшиеся взрывные устройства, найденные взрывотехниками на территории самой компании в посёлке Соблаго, были разминированы.

Мужчину госпитализировали в Пеновскую ЦРБ с ожогами глаз, легких и множественными порезами. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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Метки: ЧП в тверской области взрывные устройства взрыв в тверской области пено
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Комментарии (8)

  • Филин 
    "оставшиеся взрывные устройства, найденные взрывотехниками на территории самой компании в посёлке Соблаго, были разминированы"
Там боевые действия идут?
    14.08.2017 11:53
    1 | 2

    • peshehod 
      Пилорама по соседству иной раз так достаёт, что и взорвать гадов мало.
      14.08.2017 11:59
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Вопрос: А для чего вообще выдёргивать торчащий из земли крюк?
    14.08.2017 12:05
    5 | 1

    • peshehod 
      можа, он из цветмета дорогостоящего...
      14.08.2017 13:08
      0 | 0

    • Lura 
      Вы уже настолько инертны, что не помните как на машинах ездить.
Наехали на мужика, Вы на крюк торчащий из дороги наехайте!
Хорош бухать уже.
      14.08.2017 13:58
      0 | 0

  • SD2224 
    ЧП 12 августа, а сегодня 14 августа. Оперативно. Точно.
    14.08.2017 12:14
    0 | 3

  • hatamoto san 
    странная история, надеюсь, будут подробности
    14.08.2017 12:19
    0 | 5

  • Sanytver 
    Вроде мужчина, а мозгов нет. Я в наше время даже сотовый или кошелек увижу и то мимо пройду и дома всем запретил, что либо с земли поднимать или оставленные вещи трогать.
    14.08.2017 12:29
    2 | 2
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