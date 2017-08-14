ЧП в Тверской области: водитель подорвался на взрывном устройстве

ЧП произошло утром в субботу 12 августа, на железнодорожном переезде в посёлке Соблаго Пеновского района. Водитель лесозаготовительной компании увидел рядом с путями торчащий из-под земли крюк. Мужчина остановил машину, выдернул крюк, после чего произошёл взрыв. Водителя госпитализировали с ожогами и ранениями. Ещё три взрывных устройства обезвредили взрывотехники.

Как рассказали ТИА местные жители, место ЧП сразу же оцепили, оставшиеся взрывные устройства, найденные взрывотехниками на территории самой компании в посёлке Соблаго, были разминированы.

Мужчину госпитализировали в Пеновскую ЦРБ с ожогами глаз, легких и множественными порезами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.