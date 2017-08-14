В Тверской области водитель на снегоболотоходе вылетел в кювет и погиб

13 августа около 00.10 на 20 км автодороги Старица-Родня-Суравцово Старицкого района 24-летний водитель на снегоболотоходе на т-образном перекрестке не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда автомашины "Скорой помощи"

11 августа около 17.25 на 182 км федеральной автодороги М-10 "Россия" 37-летний водитель на «СКАНИЯ G400» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с автомобилем «Тойота RAV-4» под управлением 53-летнего водителя. Далее «Тойота» столкнулась «Хендай Солярис» под управлением 33-летнего водителя. В ДТП пострадала 11-летняя девочка-пассажир, в момент ДТП она находилась на заднем сиденье, пристегнута ремнем безопасности, с травмами ее доставили в больницу.