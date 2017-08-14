В Тверской области неизвестный водитель сбил насмерть скутериста и скрылся с места ДТП

12 августа в 21.00 в Калининском районе Аввакумовском сельском поселении неизвестный водитель на "Volkswagen Touareg" выехал на полосу встречного движения и столкнулся со скутером без государственных регистрационных знаков. Водитель иномарки с места ДТП скрылся, водитель скутера, 55-летний мужчина, скончался на месте ДТП.

Всего с 11 по 13 августа в Тверской области произошло 11 ДТП, в которых 3 человека погибли и 14 человек ранены.