14 августа в Бельском районе отмечают День памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Со знаковой датой жителей и руководство муниципалитета поздравил губернатор Игорь Руденя.

- 75 лет назад на бельской земле воины-сибиряки приняли на себя один из главных ударов фашистской армии. Тогда в «долине смерти» погибли свыше двенадцати с половиной тысяч советских солдат и офицеров. Их бессмертный подвиг навечно стал воплощением огромной силы духа, героизма и мужества нашего народа, — отметил Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил ветеранов, поисковиков, жителей Бельского района и сибирских регионов за работу по увековечению памяти павших героев и патриотическому воспитанию молодёжи.

Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом. Воины, погибшие в ноябре-декабре 1942 года в ходе наступательной операции «Марс», покоятся в братской могиле у деревни Плоское. 14 августа 1996-го там был открыт Мемориал славы. С тех пор эта дата является межрегиональным Днём памяти воинов-сибиряков. Сегодня в 12:00 у мемориала пройдёт митинг-реквием.

В этом году мероприятия, посвящённые памятной дате, начались с 11 августа. В Бельский район приехали делегации из Тверской, Московской, Псковской, Смоленской, Нижегородской, Омской, Томской, Челябинской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края.

В торжественной обстановке на Петропавловском кладбище захоронили останки бойцов, поднятых поисковиками. По итогам вахты памяти 2017-го года в Бельском районе обнаружены 325 солдат и офицеров.

Бельский краеведческий музей организовал для гостей и жителей района экскурсии по местам боёв. В самом музее открылась выставка «Бердск – город-побратим Белого». Также в учреждении культуры прошла встреча участников поисковых отрядов, которые в этом сезоне работают на территории Бельского района.

Справочно: Белый является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал Губернатор Игорь Руденя.

Во время Великой Отечественной войны Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. Восемь уроженцев района - Герои Советского Союза, двое - полные кавалеры ордена Славы, один - Герой России.

В районе 25 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч советских бойцов. Ежегодно поисковики открывают новые имена погибших защитников Родины, сообщает правительствалТверской области