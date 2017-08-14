Жительница Тверской области вырастила на своем участке папайю и 82 сорта томатов

Папайя или дынное дерево – растение заграничное и совсем непривычное для наших мест - средней полосы. Этот экзотический фрукт прекрасно чувствует себя в Тверской области на приусадебном участке жительницы Вышнего Волочка Зои Петровны Лебедевой. У нее растут два пальмообразных дерева, которые дают прекрасный урожай вкусной папайи.

Три года назад. Зоя Петровна вместе с подругой отправились отдыхать в Индию, им понравилась папайя. Женщины заинтересовались происхождением фрукта, поговорили с местными жителями, узнали о его чудодейственных свойствах и решились выращивать папайю дома.

Из той поездки Зоя Петровна привезла несколько черных семечек, по размеру они меньше, чем огуречные. Два посадила у себя в теплице, остальные раздала знакомым. Уже на второй год женщина собрала урожай. А на третий год – деревья набрали силу и выросли до потолка теплицы.

- Дынное дерево растет 5 лет. Потом деревья надо выкорчевать и заново растить с семечек. В Индии мы узнали о папайе много интересного, почитали в интернете, и я сразу же решила, что хочу этот фрукт выращивать дома. Я люблю экспериментировать и делаю это на протяжении 40 лет.

Растение это неприхотливое. Его плоды полезные. Когда зрелые - они желтые и на вкус как дыня. Зеленые, еще не дозревшие плоды можно добавлять в салаты и делать из них мармелад, или цукаты: в сахарном сиропе несколько раз провариваются дольки, а потом высушиваются, получается вкусный десерт. Спелые фрукты долго не хранятся, от силы неделя.

И еще есть один секрет у этого растения. Его листья заваривают и пьют как чай, говорят, помогает от онкологии. Горьковато на вкус, но пить можно.

Папайя растет в теплице, площадь которой 140 кв.м. Покрыта она трехслойным поликарбонатом, этот материал, по словам Зои Петровны, в 10 раз теплее стекла. А внутри конструкции по всему периметру проведена труба отопления, чтобы зимой растениям было тепло.

- Зимой мы чуть-чуть топим, сильного тепла для папайи не надо, я сохраняю температуру 10 градусов, это для нее нормально, да и день короткий, не надо растение сильно мучать. А вот когда с февраля день ощутимее прибавляется, я делаю внутри теплицы на 3-4 градуса теплее.

Весной дынное дерево зацветает, летом появляются плоды, набирают соки, а уже осенью можно собирать урожай.

Плоды вырастают крупными. В прошлом году они весили от 6 до 8 кг. Дерево плодовитое и постоянно рвется ввысь, поэтому хозяйка периодически срезает верхушку.

По соседству с папайей растет лимон. Цитрусовому дереву уже 8 лет, и каждый год оно дает хороший урожай плодов сорта «Пандероза». Максимальный вес одного лимона даже достигал 1 кг 200 гр. Фрукты необычайно ароматные и главный их плюс – долго хранятся.

- Когда у меня было только одно дерево, то урожай достигал до 12 ведер за сезон. Мои лимоны долго хранятся в холодном месте в целлофановом пакете. Можно с ними чай пить, а можно сделать из них джемы и соки. Шкурку либо оставить, либо очистить, затем натереть и засыпать сахаром. Или выдавить сок и добавить сахарный песок и разлить по банкам. Вкусно очень.

По соседству с чудо-деревьями ужились томаты, огурцы, перцы и баклажаны. Последний овощ – большая любовь Зои Петровны.

- Это баклажан сорта «Щелкунчик». Этот овощ обожаю. Я сама с Краснодарского края, и баклажаны у меня в крови, я всегда их выращиваю. Этот сорт прекрасный, хорошо растет при любых погодных условиях, неприхотливый. Это сейчас только жители средней полосы начали к ним привыкать. А когда я переехала в Вышний Волочек 40 лет назад, люди не понимали, что это такое, а сейчас вот любовь к ним проснулась.

Урожай в этом году не такой хороший, как в прошлые года. Погода подвела – дожди, холод, мало света. Но даже при всем при этом, теплицы не пустуют. Ухаживать за ними надо, поливать и подкармливать и только биологическими веществами, и никакой химии, говорит Зоя Петровна.

Но самая большая гордость Зои Петровны – это ее помидоры. В этом году она посадила 82 сорта томатов.

«Паша» - особенный сорт помидор. Его Зоя Лебедева вывела в память о муже, с которым они прожили долгие годы и шли по жизни рука об руку. Несколько лет назад его не стало.

- «Пашу» выращиваю 4 года. Он всегда дает мне стабильный высокий урожай, я им очень довольна, новый сорт меня не подвел. Я вывела его путем естественного отбора. Взяла южный сорт, который растет на улице в Краснодарском крае, и скрестила со «Старообрядческим». Томат «Паша» хорош для салатов и для соков, плод мясистый и сладкий. У меня вырастали помидоры весом до 2 кг.

В теплице у чистокровной казачки соседствуют такие сорта томатов, как: «Колхозная королева», «Клубничное дерево», «Банановые ноги», «Гигант Канады», «Цию фиолетовый яшма», «Аленький цветочек», «Черри клубничка», «Мамонт», «Болгарская хала», «Аккордеон красный», «Душман», «Киевлянка», «Великий воин», «Гигант бельгийский розовый», «Черная гроза розовый», «Диковинный цветок», «Ух, висит», редкий томат «Палка» и многие другие.

- Томат «Палка» без листьев, поэтому так и называется. Чтобы был хороший урожай, его сажают на расстоянии 20 см друг от друга, это редкий сорт.

Я помешана на помидорах 40 лет, это моя неизлечимая болезнь. Как услышу про новый сорт или увижу, обязательно хочу его заполучить. Мы списываемся с томатоводами по всей России, делимся и обмениваемся семенами. В этом году у меня 82 сорта, я каждый раз новые сажаю, в прошлом году было 150 сортов.

В этом году плохой урожай, хуже почти в 6 раз, по сравнению с другими годами. В хорошие времена с этой теплицы я снимаю больше 300 кг помимдор за сезон.

Зоя Петровна свои помидоры никогда и ни при каких обстоятельствах не будет кормить химикатами. Все натуральное. Тут же в теплицах в бочках она делает настои из свежей травы и раз в 12 дней удобряет ими растения.

Как же получить хороший урожай?

- Очень многие делают большую ошибку - обрезают листья у зеленых томатов. Этого ни в коем случае делать нельзя. Если только бланжевая спелость у кисти, это когда плод начинает светлеть и чуть розоветь, можно листья обрезать до следующей кисти. А если очень густые посадки, обрежьте половинку листа.

А то придешь к людям и видишь, стоит у них в теплице голый томат без листьев, а они не знают, что из-за этого замедляется налив плодов и урожайность теряется. Вот это самое важное.

Помидоры очень любят обильный, но редкий полив. Верхушку после пятой кисти в наших условиях, в Тверской области, обязательно надо прищипывать, то есть отрывать. Боковые побеги надо выщипывать и формировать растение в 1-2 стебля, тогда будет постоянный урожай. Томаты я сажаю лежа. У меня первая цветочная кисть от земли начинается. Обычно у томата где-то после 8 листа первая кисть, а у меня уже от земли, потому что когда они лежат, увеличивается корневая система, и томаты растут не по дням, а по часам.

Экспериментатор по жизни, Зоя Петровна выращивала и грибы.

- Сколько лет живу, столько и экспериментирую. Я сажала гриб рейши и шиитаке. Рейши – это гриб бессмертия. Раньше только император мог его употреблять, это единственный гриб трутовик, который на ножке, больше таких нет. Я настойки из него делала, так как он лечебный, также заваривала как чай.

А грибы шиитаке жарить можно, в салаты хорошо идут, маринуются, солятся. Урожайность прекрасная, я их растила на пеньках березы. Чтобы разрослась грибница, нужна невысокая температура, это надо делать ранней весной, чтоб к лету были грибы.

Эксперименты продолжатся и в следующем году, говорит женщина. Главное, чтобы здоровье не подкачало. У Зои Лебедевой уже заготовлены семена более 200 сортов помидоров. Их она посадит весной 2018-го, в апреле, как и всегда.

Съемочная группа ТИА уже не однократно бывала в гостях у Зои Петровны Лебедевой. В 2008 году она рассказала про свой большой урожай цитрусовых – лимонов, мандаринов, а также про гибрид апельсина с лимоном. Их она скрестила сама, чтобы получить новый фрукт.