В Тверской области пьяная мать выгнала дочку на мороз в домашней одежде

В Краснохолмском районе Тверской области 16 января 2017 года пьяная 34-летняя мать поссорилась со своей 16-летней дочерью. В порыве ярости женщина выгнала девушку из дома в домашней одежде и отказалась впускать ее обратно, несмотря на то, что на улице было очень холодно. Чтобы не замерзнуть, девушка побежала к своим знакомым, которые живут на другом конце города.

В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Суд признал ее виновной и наказал штрафом в 5000 рублей, сообщает прокуратура Тверской области