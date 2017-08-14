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В Тверской области пьяная мать выгнала дочку на мороз в домашней одежде

14 Августа 2017 09:44
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В Краснохолмском районе Тверской области 16 января 2017 года пьяная 34-летняя мать поссорилась со своей 16-летней дочерью. В порыве ярости женщина выгнала девушку из дома в домашней одежде и отказалась впускать ее обратно, несмотря на то, что на улице было очень холодно. Чтобы не замерзнуть, девушка побежала к своим знакомым, которые живут на другом конце города.

В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Суд признал ее виновной и наказал штрафом в 5000 рублей, сообщает прокуратура Тверской области

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Метки: мать выгнала дочку на мороз нерадивая мать
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Комментарии (11)

  • hell 
    Блин,  лето только началось, а тут такие заголовки...)))
    14.08.2017 09:50
    0 | 12

    • horton 
      Ну а в январе напишут о каком-нить преступлении, совершенном по причине знойного августа...
      14.08.2017 09:57
      0 | 5

  • Ин окентий 
    ТИА - самые свежие новости!
    14.08.2017 09:55
    0 | 14

  • Бертран 
    Зиму обещают аномальную, господа. Готовьте сани летом.
    14.08.2017 09:57
    3 | 3

    • Ин окентий 
      Не надА стеняЦа, что запланировали разрушить, поджечь, утопить?
      14.08.2017 10:00
      0 | 7

    • Nabludatel 
      Как бы еще и на выборах в сентябре не ошибиться. С перепугу опять единоросов выберем, тогда никакие сани не помогут.
      14.08.2017 11:19
      0 | 3

  • Судья 
    обморожение не получила?
    14.08.2017 09:59
    0 | 4

  • Buzzer 
    Сколько градусов мороза на улице было в ту ночь?
    14.08.2017 10:00
    0 | 2

    • Ognennaja_Feja 
      Немного, -2 градуса, но зато с 90-процентной влажностью (https://world-weather.ru/pogoda/russia/krasny_kholm/16-january/).
      14.08.2017 10:03
      2 | 1

  • VladislaV 
    Почему ""не выполняла обязанности", если это и был воспитательный момент?
    14.08.2017 10:21
    3 | 3

    • Ognennaja_Feja 
      Потому что родительские обязанности надо выполнять так, чтобы не причинять вреда здоровью ребенка.
      14.08.2017 12:12
      0 | 1
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