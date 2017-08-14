В Тверской области "Toyota RAV 4" врезалась в "Hyundai Getz": один человек погиб, четверо в больнице

13 августа в Калязинском районе Тверской области столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, авария произошла в 22.00 на дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, в районе населенного пункта Осиновец. 42-летний водитель автомобиля «Тойота РАВ 4» выехал на встречку и врезался в «Хендай Гетц».

44-летний водитель «Хендая» погиб на месте. Два пассажира «Хендай Гетц»: 62-летняя женщина, 39-летняя женщина и двухлетний мальчик госпитализированы. В ДТП пострадала и 39-летняя пассажирка внедорожника, ее также доставили в Калязинскую ЦРБ, не пострадал только водитель «Тойоты». Для того, чтобы достать людей из искореженного «Хендая» вызывали спасателей МЧС.