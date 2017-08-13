На Тверь идет гроза

Со стороны Новгорода и Великих Лук на Тверь надвигается гроза. Приближение стихии видно на метеорадаре.

О непогоде (грозе и сильном ветре 15 м/с) жителей региона предупреждает на своем сайте и МЧС по Тверской области.

Из-за Новгородской непогоды задерживаются поезда на участке Москва – Санкт-Петербург. Как сообщает сайт ОЖД, на перегоне Алешинка – Угловка упало дерево на электролинию, контактная сеть оказалась обесточенной. На 17.10 задерживались поезда "Сапсан" №766,768 Москва – Санкт-Петербург, №769,771 Санкт-Петербург – Москва, поезд №748 "Невский экспресс" Москва – Санкт-Петербург, пассажирские поезда №49 Санкт-Петербург – Кисловодск, №227 Санкт-Петербург - Новороссийск.