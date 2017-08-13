В чемпионате России по велоспорту в Твери победили спортсмены из Самарской области

В Твери 13 августа прошел чемпионат и первенство России по велоспорту-шоссе в гонке критериум среди мужчин. Весь пьедестал чемпионата заняли спортсмены Самарской области. Победителем стал Кирилл Зюкин, второе место занял Александр Жданов, третье — Дмитрий Самохвалов.
Первенство России по велоспорту-шоссе. Гонка критериум
1.Александр Шакотько (Санкт-Петербург)
2.Евгений Викулов (Московская область)
3.Евгений Якуба (Иркутская область)
Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Комментарии (3)
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horton
13.08.2017 17:54
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Хычник_Ёж
13.08.2017 18:54
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