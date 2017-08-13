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В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале - ТИА
13 Августа 2017 14:42
Автор:

Видео

12 августа на youtube появился клип «Родной речной». Студия OBED production, Наталья Павлова (автор музыки и стихов), Александр Аверкиев и Дмитрий Ильичев в своем произведении попрощались с разрушенным тверским Речным вокзалом. Тверской  памятник архитектуры, который рухнул неделю назад, называют «местом, где вновь отдыхает душа»:
«А что ты теперь?  Просто груда осколков. Сложно от этой мысли дышать»...
Напомним, обрушение части здания Речного вокзала началось ещё в ночь с 7 на 8 августа. 8 августа, днём вокзал продолжил разрушаться. Судьба архитектурного памятника и символа Твери пока неизвестна. Вокруг аварийного и опасного объекта установили временный забор

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Метки: речной вокзал клип
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Комментарии (62)

  • horton 
    Оссспади!..
    13.08.2017 14:53
    1 | 7

    • Krot 
      Шляпа
      13.08.2017 15:26
      0 | 3

    • ОПМС 
      Написал стихотворение собственного сочинения о Речном Вокзале, вот что получилось, оцените: Получилось как-то на эмоциях... .

Рухнули стены Речного Вокзала
Громко вздохнув колоннадою втреск
Террасы, ротонды пошли осыпаться
Еле дыша под натиском крыш.
Долго стоял ты, друг мой любезный
Стал разрушаться под волею сил
Не выдержал больше, 50 лет простоявши
Тебя не спасти, очевидно уж очень
Мне больно и грустно
Услышать всё это
Понять и простить я никак не могу
Кто виноват, что весь ты разрушен
Стоишь на издохе
Печальна судьба
Скажи мне родимый, почему ты разрушен
Развей свою страшную тайну сполна.
Нам так одиноко
Свыкаяся с мыслью
Что мы не увидим тебя никогда
Мы хочем, желаем, чтоб ты там остался
На вечные годы, на радость сельчан.
Давай не прощаться
А просто: "До встречи"!!!
Увидимся скоро
Прощай же, прощай... .
      13.08.2017 17:05
      3 | 0

      • Proletary 
        Дно пробито.
        13.08.2017 17:20
        0 | 4

        • Dobry кrtek 
          F 20
          13.08.2017 18:23
          0 | 0

          • Proletary 
            Как расист - расисту.
F-20 «Тайгершарк» Истребитель. Максимальная скорость: 2 414 км/ч
Многие шизофреники по мощности думателя меня уделывают как олигофрена. Знаю, что неправильно, но считаю это таким же диагнозом, как "гомосексуалист" или "негр".
            13.08.2017 18:38
            0 | 1

            • Dobry кrtek 
              Так ведь и я имел в виду истребитель, в смысле, что Максим такой же  мощный поэт, а не шизофрению.)
----------------------------------------------
С гулким рёвом в небо взмыл
Даль пронзил мгновенно
Как Максимка он силён
Так же, оху.нно!
              Прикрепленные изображения:
              13.08.2017 18:45
              0 | 1

      • Sedmoy 
        Жители города Тверь - сельчане.  Смело.
Мне понравилось. Местами проникновенно очень. Особенно, конечно, это:  
"Мы хочем, желаем, чтоб ты там остался
На вечные годы, на радость сельчан."
По степени трагизма сопоставимо с классикой:
"Пропала Мальвина - невеста моя,
Она убежала в чужие края".
Браво, маэстро!
        13.08.2017 17:26
        0 | 5

        • ОПМС 
          Sedmoy, что говорится: "Спасибо за Внимание"!!! Старался очень... . Не нужно осуждать, а нужно самому сесть и написать стихотворение лучше, Вам всё понятно??? И иронию Вашу я не разделяю.
          13.08.2017 17:35
          2 | 1

          • Sedmoy 
            Понятно. Я понятливый. Местами даже очень. :)
            13.08.2017 17:44
            0 | 2

          • horton 
            Максим, а мне понравилось. От души!
"Стоишь на издохе
Печальна судьба"
            Прикрепленные изображения:
            13.08.2017 17:49
            0 | 1

          • Sedmoy 
            Учу наизусть. Но вот, концовка... как будто чего-то не хватает... на мой скромный взгляд, для полной трагедии, как жанра художественного произведения.
Уважаемый маэстро, если я заучу с такой концовкой, вы не будете против?  
"А просто: "До встречи"!!!
Увидимся скоро
Прощай же, прощай.."
И до встречи... в аду.
            13.08.2017 18:02
            0 | 1

      • TvereZ 
        В кругу облаков высоко 
 Чернокрылый воробей 
 Трепеща и одиноко 
 Парит быстро над землей. 
 Он летит ночной порой, 
 Лунным светом освещенный, 
 И, ничем не удрученный, 
 Все он видит под собой. 
 Гордый, хищный, разъяренный 
 И летая, словно тень, 
 Глаза светятся как день.
        13.08.2017 18:54
        0 | 2

    • Эго 
      Похоже, все, кого тут пробило на "высокую поэзию", посвященную останкам Речного, над этими останками чем-то таким "волшебным" надышались. Иначе их стихотворчество можно квалифицировать как издевательство над тверичанами, причем, с особым цинизмом.
      13.08.2017 19:25
      0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Абсолютно неискренне, лживо и непрофессионально-корявенько. Из разряду "Я страдала, страданула". Это какой-то, граждане,... песец, в общем.
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    13.08.2017 15:04
    1 | 11

  • ОПМС 
    Девушке совсем плохо, совсем помешалась на Речном Вокзале. Ещё ничего не зная точно, она на всю страну выпустила свой, совсем никакой клип. Возможно, Речной Вокзал удасться спасти, провести противоаварийные работы и реставрировать. Проводится экспертиза, которая и решит, жить ли этому памятнику архитектуры дальше, можно ли его отреставрировать.
    13.08.2017 15:14
    3 | 2

    • Dobry кrtek 
      Губернатор Вас поддерживает, уважаемый товарищ Максим.
      Прикрепленные изображения:
      13.08.2017 15:17
      0 | 3

      • ОПМС 
        Dobry кrtek, уважаемый, Вам в триллионый раз повторить, что это Конщунство. Какое Вы, имеете право, жители Твери, раньше срока, заранее "хоронить" Речной Вокзал??? Этот памятник архитектуры ещё простоит, если его не разрушать самим. Держите свои эмои, господа при себе. Этим всё и объясняется, почему Речной Вокзал не устоял и рухнул, это всё Ваше равнодушие.
        13.08.2017 15:38
        2 | 0

        • Dobry кrtek 
          А я причём тут, уважаемый? Я вообще молчал.)
          13.08.2017 15:42
          0 | 1

          • vepr76 
            Крот, давно хотел спросить, пользователь "krot" - это Ваш племянник?
            13.08.2017 15:46
            0 | 2

            • Dobry кrtek 
              Нет. Какой-то самозванец.
              13.08.2017 15:50
              0 | 2

          • ОПМС 
            Dobry кrtek, а при том Вы здесь, уважаемый, что всегда много говорите, да не по делу, как всегда. Молчали, говорите??? Да что Вы, а я и не заметил этого даже.
            13.08.2017 17:08
            2 | 0

            • Proletary 
              Так тонко Крота давно не поддевали. Максимка, 6 баллов из 5.
              13.08.2017 17:19
              1 | 2

              • dojdinka 
                Да уж, в прозе у товарища ОПМС получается гораздо лучше.
                13.08.2017 17:57
                0 | 1

                • Dobry кrtek 
                  А что есть такое ОПМС? То же, что и у женщин, тока Очень? Или Особенный?
P.S. Пролетарию. Ловко меня Макс под..бнул, умеет, гадёныш!
                  13.08.2017 18:27
                  0 | 1

                  • Proletary 
                    Крот, вы в медицинской конференции. О-острый.
                    13.08.2017 18:39
                    0 | 3

                  • vepr76 
                    Острый предменструальный синдром )
                    13.08.2017 19:29
                    0 | 0

    • abeltv 
      Вы как строитель должны понимать, что то здание речного вокзала, что на 1/3 разрушилось восстанавливать в принципе нецелесообразно! Его в разы будет дешевле разрушить и построить заново по современным технологиям, без деревянных балок и т.п.
      13.08.2017 16:16
      0 | 3

      • ОПМС 
        abeltv, Вы вообще соображаете что говорите или нет??? Это СТАРИННЫЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ, он ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ, В ЦЕЛОМ, ЕГО НЕЛЬЗЯ СНОСИТЬ, его нужно ВОССТАНОВИТЬ таким же, как он был, когда его полностью построили и открыли. Ж/д Вокзал ведь восстановили, так, как он был в старину, восстановили и Речной Вокзал тоже можно восстановить.
        13.08.2017 17:13
        0 | 0

        • Proletary 
          Максимка, шифт залип?
          13.08.2017 17:18
          0 | 6

          • ОПМС 
            Proletary, уважаемый, давайте для начала Вы успокоитесь, примите лекарства, всё забудете, как страшный сон, я Вам не Максимка, Вы снова и как всегда - ошиблись.
            13.08.2017 17:20
            1 | 0

            • Proletary 
              Максим, ваш стиль забыть невозможно. Вас под любым ником можно опознать с первых строк.
              13.08.2017 17:24
              0 | 9

              • ОПМС 
                Proletary, как бы не так, уважаемый. Можете опознавать кого угодно, это полностью Ваша проблема и болезнь, не делитесь её с нами, окей??? Могу сказать точно, что вот Вы даже не сможете сочинить такое стихотворение, ума у Вас просто не хватит, слабак. Предлагаю Вам и призываю, просто помолчать, достали уже, своей безмерной тупостью.
                13.08.2017 17:33
                2 | 0

                • Proletary 
                  Максим, лучше напишите, где асфальт менять будут. В этой теме я точно сольюсь.
                  13.08.2017 18:08
                  0 | 2

                  • TvereZ 
                    Где бы не меняли асфальт - обязательно при этом повредят персональный Мак0.3симкин галоперидолопровод )))
                    13.08.2017 19:43
                    0 | 0

  • Beqbmak 
    чур меня...
    Прикрепленные изображения:
    13.08.2017 15:20
    0 | 0

  • kudimov 
    Мне тоже жалко Речной, но не до такой степени, как предлагается проникнуться в клипе. Прям с надрывом на грани жизни и смерти.
Да и вообще многовато разговоров про него, вот сейчас ехал и по радио "Вести ФМ" целая передача была про объекты культурного наследия на примере Речного вокзала Твери. Раньше надо было кричать и клипы выпускать, а сейчас уже поздно пить Боржоми.
    13.08.2017 15:23
    0 | 7

    • Proletary 
      Кудимов, вы просто умеете в русский язык.
      13.08.2017 17:16
      0 | 1

  • Sedmoy 
    Да не, ничё так. Конечно,  стихи уступают стихам поэта КудимОва. Ну так поэт КудимОв - мужчина в самом расцвете сил, а это девушка, молодая. Уж лучше так, чем "сиськи-масиськи". :)
    13.08.2017 15:40
    0 | 2

    • vepr76 
      Надеюсь, девушка последует совету и возьмет уроки мастерства у маститых Кудимова и Крота )
      13.08.2017 15:45
      0 | 3

      • Dobry кrtek 
        Я про-сну-ла-ся в по-ту
Вся ноч-ну-шка на бед-ру
До-лго я гля-де-ла в но-чь
Чем вок-заль-чи-ку по-мо-чь...
        13.08.2017 15:48
        0 | 4

  • Max_Rayne 
    Ну и говно. Уровень провинциальной самодеятельности года этак 2003-го, такое если и делать, то сразу "в стол", чисто чтобы наработать опыт.
    13.08.2017 16:03
    0 | 5

    • TvereZ 
      девушкам конструктивно сложно писать в стол. а "делать в стол" они вообще не могут. потому что стоя. 
https://music.yandex.ru/album/4140196/track/33821501  - поясняющая музыка в тему )))
      13.08.2017 18:59
      1 | 1

  • Proletary 
    Меня трудно удивить. Я смотрел клип Е. Васильевой из Оборонсервиса, про розовые тапочки. Теперь я знаю, как могла бы петь местночтимая Мара Багдасарян. ТИА, до слез.
    13.08.2017 17:14
    0 | 3

  • Krot 
    Мой коммент уже два раза удалили там ссылка на tverigrad прокуратура нашла виновных в крушении здание Речного вокзала
    13.08.2017 17:30
    0 | 1

    • ОПМС 
      Krot, мы читали эту статью уже, спасибо. Не нужно здесь выкладывать ссылки этого же ресурса, кому нужно, тот найдёт нужную ему статью и обсудит. 

Ну, а Вы, что можете сказать по этой статье, кто виноват в обрушении старинного памятника архитектуры - Речного Вокзала???
      13.08.2017 17:45
      0 | 0

    • Proletary 
      И этот удалят. Нужно писать "у соседнего ресурса" и ключевые слова для гугления. У ТИА своеобразное понимание своего места в пищевой цепочке, но мы тут, а не на вражеском Твериграде. Будем уважать обычаи Дома, что нас приютил, пусть они и неадекватны.
      13.08.2017 18:06
      0 | 2

    • protivvsex 
      нет там ответственных.
      13.08.2017 18:23
      0 | 0

  • protivvsex 
    какой вокзал, такие и песни.
    13.08.2017 18:21
    0 | 1

    • Proletary 
      Офигенный был вокзал. Речка был единственным кабаком в Твери, где можно было курить в зале. А какие кошаки там ходили между столиков - любой помойке на зависть. Пусть меня растерзают фанаты Гудка и Лондона - но символ эпохи все же разрушен сегодня.
      13.08.2017 18:43
      1 | 3

      • protivvsex 
        Символ эпохи - ресторан Восток.
        13.08.2017 18:52
        0 | 0

      • protivvsex 
        кто там пел?
        13.08.2017 18:53
        0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Пролетарию. Студента из КГМИ там в 70-х убили. Сын судьи был. Шилом, через foramen occipitalе magnum.
        13.08.2017 18:55
        0 | 0

        • Sedmoy 
          Помню эту историю. А шилом его,  дочь прокуратура, Ольга, ткнула . А её папа  прокурором работал. Честный был служака, коммунист. На суде просил в для дочери вышку. А когда судья,  с удовольствием дал - дома, вечером,  застрелился из наградного пистолета. После чего, народ сочинил песню,  жалостливую. По вечерам под гитару всё  пели. Почти в каждом дворе. Всю песню  не помню, мотив там ещё такой... , только несколько слов : А на чёрной скамье, на  скамье подсудимой, его доченька Оля...  Вот, такая была история, да. :)
          13.08.2017 19:16
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            ...
            Прикрепленные видео:
            Прикрепленное видео
            13.08.2017 19:29
            0 | 0

            • Sedmoy 
              А чё там? Ибо,  "не ищи меня в контакте, в одноклассниках нас нету", а сижу я только в ТИА, ковыряяся в носу. :)
              13.08.2017 19:36
              0 | 0

              • Dobry кrtek 
                Кавыряяся в насу...)))
                Прикрепленные видео:
                Прикрепленное видео
                13.08.2017 19:45
                0 | 0

  • lesorub 
    Августа зной над городом плыл
Упал вдруг кирпич на берег реки
От ресторана "Река" остались лишь фото

Хокку
    13.08.2017 19:22
    0 | 2

  • Lura 
    Как же я пропустил такой срач! И Максимка же... Обидно до слез!
    13.08.2017 19:46
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Привет, стукач проклятый.
      13.08.2017 19:47
      0 | 2

  • Бертран 
    О майн Гот!
    13.08.2017 19:58
    0 | 0
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