В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

12 августа на youtube появился клип «Родной речной». Студия OBED production, Наталья Павлова (автор музыки и стихов), Александр Аверкиев и Дмитрий Ильичев в своем произведении попрощались с разрушенным тверским Речным вокзалом. Тверской памятник архитектуры, который рухнул неделю назад, называют «местом, где вновь отдыхает душа»:

«А что ты теперь? Просто груда осколков. Сложно от этой мысли дышать»...

Напомним, обрушение части здания Речного вокзала началось ещё в ночь с 7 на 8 августа. 8 августа, днём вокзал продолжил разрушаться. Судьба архитектурного памятника и символа Твери пока неизвестна. Вокруг аварийного и опасного объекта установили временный забор