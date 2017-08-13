В Торжке угостят всех медом и яблоками

26 августа в Торжке Тверской области, во всероссийском историко-этнографическом музее, пройдет праздник «Спасовки». Как сообщает официальный сайт музея, начало гуляний в 12.00

«В августе русские люди справляли три праздника, посвященных Всемилостивому Спасу: 1/14 августа - "Спас на воде", 6/19 августа - "Спас на горе" и 16/29 августа - "Спас на полотне". Приглашаем в Новоторжский кремль поучаствовать в народных гуляниях "Спасовки". Вас ждут народные песни, игры, забавы», сообщают организаторы праздника и обещают угостить всех гостей свежим медом и яблоками