В Твери задержали молодую женщину с N-метилэфедроном

В Твери сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области провели проверочную закупку наркотиков. В рамках операции была задержана 33-летняя тверичанка, которая пыталась продать бумажный сверток с наркотиком - N-метилэфедрон массой 0,07 грамма.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Женщине грозит до 8 лет тюрьмы. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91-92 УПК РФ и водворена в изолятор временного содержания