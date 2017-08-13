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В Твери задержали молодую женщину с N-метилэфедроном

В Твери задержали молодую женщину с N-метилэфедроном - ТИА
13 Августа 2017 11:52
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В Твери сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области провели проверочную закупку наркотиков. В рамках операции была задержана 33-летняя тверичанка, которая пыталась продать бумажный сверток с наркотиком - N-метилэфедрон массой  0,07 грамма.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Женщине грозит до 8 лет тюрьмы. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91-92 УПК РФ и водворена в изолятор временного содержания

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Метки: n-метилэфедрон продавала наркотики наркотик
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