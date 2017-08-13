В Тверской области жительница Ульяновска обокрала пенсионерку

В поселке Завидово Конаковского района Тверской области ограбили 78-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, пенсионерка рассказала в полиции, что она оставила дверь в квартиру открытой, кто-то забрался к ней домой и украл 15 000 рублей. Воровку нашли, 41-летняя безработная жительница Ульяновска в совершенном преступлении призналась. Преступницу задержали, возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Воровку ждет тюрьма на срок до 6 лет. Полиция проверяет, не участвовала задержанная в других подобных преступлениях