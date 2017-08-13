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На Тверце под Торжком будут петь песни и пить чай из самовара

На Тверце под Торжком будут петь песни и пить чай из самовара - ТИА
13 Августа 2017 10:54
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С 25 по 27 августа в 6 км от Торжка Тверской области, на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом "Василёво", на берегу реки  пройдет 4 фестиваль авторской песни «На Тверце». Фестиваль посвящен памяти Владимира Целунова.

О событии рассказывает группа фестиваля в «ВК». Все участники фестиваля будут жить в палаточном лагере, для участия нужно желание и 200 рублей – организационный сбор будет потрачен на  дрова, питьевую воду и уборку мусора. 25 августа – заезд и размещение участников. 26 августа – регистрация и прослушивание участников конкурса. 27 августа – гала-концерт и награждение победителей. Номинации конкурса:

1. автор-исполнитель

2. исполнитель

3. дуэт

4. ансамбль

 5. поэт

 6. композитор.


Организаторы рассказали об одной из традиций фестиваля.

«На нашем фестивале есть "Самовар дружбы". Это большой электрический самовар, который мы все наполняем водой и все пьём из него чай. И если вдруг вы захотите поделиться с друзьями своим домашним вареньем, экзотическим или вполне обычным (хотя любое домашнее варенье необычайно вкусное, особенно - в полевых условиях), то привозите, приносите ваши баночки (небольшие, только попробовать) прямо к самовару. Варенье и пирог от организаторов будет непременно».

Всех участников, помимо чая, ждут традиционные песни и стихи до утра. Никакого "комендантского часа" на фестивале нет.

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Метки: фестиваль авторской песни На Тверце
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Комментарии (1)

  • dsmile 
    А во многих дворах Твери  снова будут всю ночь громко пить алкоголь. Особенно во дворах рядом с рюмочными.
    13.08.2017 13:50
    0 | 1
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