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13 августа из-за велогонки в Твери перекроют движение

13 Августа 2017 09:10
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13 августа, в связи с проведением чемпионата и первенства России по велоспорту в гонке критериум, будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта до 16:00:

- по улице Софьи Перовской, на участке от улицы Карла Маркса до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской;
- по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до Беляковского переулка;
- по Беляковскому переулку, на участке от Краснофлотской набережной до улицы Софьи Перовской.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны, объезжайте перекрытые участки улично-дорожной сети в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

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Метки: перекроют движение
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