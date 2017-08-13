В Тверской области пьяная женщина чуть не сгорела в собственной квартире

13 августа в поселке Оленино Тверской области загорелась однокомнатная квартира в многоквартирном доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области, пожар произошел на улице 1-го Мая в 00.06, а 1.13 был полностью потушен. Из горящей квартиры спасатели вытащили 42-летнюю женщину, хозяйку квартиры. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что пострадавшая женщина была пьяна и решила покурить дома.