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В тверских речках теперь водятся черепахи

В тверских речках теперь водятся черепахи - ТИА
12 Августа 2017 17:20
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Оказывается, в тверских водоёмах можно встретить не только бобров и выдр, но и черепах. Вот такой 30-ти сантиметровый экземпляр удалось снять на камеру жителю Твери: она плавала в Тьмаке и, похоже, неплохо себя чувствовала. Впрочем, пользователи соцсетей уверяют, что встречали этих земноводных обитателей и в других водоёмах в черте города и за городом тоже. Очевидно, что этих красноухих черепах выпускают хозяева, которым они надоели. Вот только как они смогут пережить зиму? Ответ очевиден.  

Автор фото -  Serega Alukard

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Метки: черепаха черепаха в речке
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Комментарии (7)

  • Old_man 
    Красноухие черепахи хоть и плохо, но выживают в наших широтах.
Но если после ранней теплой весны наступают заморозки, все красноухие черепахи погибают.
    12.08.2017 17:30
    0 | 0

  • Ин окентий 
    Болотная черепаха имеет широчайший ареал обитания. Зимует на дне водоемов, зарывшись в ил. Если человек с телефоном заснял её сейчас, это не значит , что до этого момента  эти животные здесь не жили.
    12.08.2017 17:32
    0 | 0

  • hatamoto san 
    чем не невеста доброму Кротику?
    12.08.2017 17:55
    0 | 0

  • russs 
    Черепахи это не только ценный панцирь, но и 2-3 килограмма вкусного мяса на суп!
    12.08.2017 17:59
    0 | 0

    • hatamoto san 
      а если повезет, то и яиц пару десятков(или сколько там в кладке)
      12.08.2017 18:08
      0 | 0

      • antiER 
        Вот вам и гастрономический бренд.
А как может черепаха надоесть? Шумит по ночам, мебель портит жрёт много?
        12.08.2017 18:22
        0 | 0

  • protivvsex 
    собаку видел, а в зубах нечто похожее.
    12.08.2017 18:04
    0 | 0
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