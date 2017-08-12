В тверских речках теперь водятся черепахи

Оказывается, в тверских водоёмах можно встретить не только бобров и выдр, но и черепах. Вот такой 30-ти сантиметровый экземпляр удалось снять на камеру жителю Твери: она плавала в Тьмаке и, похоже, неплохо себя чувствовала. Впрочем, пользователи соцсетей уверяют, что встречали этих земноводных обитателей и в других водоёмах в черте города и за городом тоже. Очевидно, что этих красноухих черепах выпускают хозяева, которым они надоели. Вот только как они смогут пережить зиму? Ответ очевиден.

Автор фото - Serega Alukard