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Под Тверью произошло лобовое столкновение Жигулей и джипа

Под Тверью произошло лобовое столкновение Жигулей и джипа - ТИА
12 Августа 2017 16:31
Автор:
Фотограф: Татьяна Павлова

Днём 12 августа на 12 км автодороги «Тверь – Бежецк» произошло ДТП: столкнулись лоб в лоб ВАЗ 21011 и УАЗ «Патриот». Причины происшествия пока выясняют инспекторы ДПС. В аварии пострадал водитель ВАЗа: с переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в Тверскую областную больницу. Для извлечения пострадавшего из автомобиля пришлось спасателям проводить работы по деблокировке.  

Автор фото - Татьяна Павлова 

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Метки: дтп лобовое столкновение дтп с пострадавшим
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