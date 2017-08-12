Под Тверью произошло лобовое столкновение Жигулей и джипа

Днём 12 августа на 12 км автодороги «Тверь – Бежецк» произошло ДТП: столкнулись лоб в лоб ВАЗ 21011 и УАЗ «Патриот». Причины происшествия пока выясняют инспекторы ДПС. В аварии пострадал водитель ВАЗа: с переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в Тверскую областную больницу. Для извлечения пострадавшего из автомобиля пришлось спасателям проводить работы по деблокировке.

Автор фото - Татьяна Павлова