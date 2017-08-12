В Калининском районе остановили ВАЗ с опасной "солью"

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Калининскому району совместно с инспекторами ДПС и оперативниками УНК УМВД остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 27-летнего жителя Торжка. Кроме водителя в машине находились двое мужчин 26-и и 33-х лет. При досмотре машины в багажнике нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Экспертно-криминалистический центр установил, что это синтетический наркотик «соль», общей массой более двух граммов. Водитель и пассажиры транспортного средства были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и дачи объяснений.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке статей 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.