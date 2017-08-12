Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

Воспитанница тверской спортивной школы Дарья Клишина завоевала высшую награду в карьере — серебро Чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне.

«Ваш успех стал настоящим и долгожданным подарком для многочисленных болельщиков, которые искренне верят в Вас и Ваши победы. В финале Вы продемонстрировали настоящий характер, сумели переломить ход борьбы и взять верх над сильнейшими соперниками. Это триумф силы воли, высокого мастерства, упорства и настойчивости на пути к цели», — говорится в поздравительной телеграмме губернатора Игоря Рудени.

На соревнованиях прыгунья в длину показала результат в 7 метров, всего на 2 сантиметра уступив обладательнице золотой медали. Это лучший результат Дарьи Клишиной в текущем сезоне. Личный рекорд спортсменки — 7,05 метра.

Дарья Клишина — двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину среди молодёжи (2011 и 2013 годы), чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года.

В прошлом году девушка стала единственной российской спортсменкой, получившей допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций к участию в Олимпийских играх.