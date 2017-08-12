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Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

12 Августа 2017 14:38
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Воспитанница тверской спортивной школы Дарья Клишина завоевала высшую награду в карьере — серебро Чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне. 

«Ваш успех стал настоящим и долгожданным подарком для многочисленных болельщиков, которые искренне верят в Вас и Ваши победы. В финале Вы продемонстрировали настоящий характер, сумели переломить ход борьбы и взять верх над сильнейшими соперниками. Это триумф силы воли, высокого мастерства, упорства и настойчивости на пути к цели», — говорится в поздравительной телеграмме губернатора Игоря Рудени.

На соревнованиях прыгунья в длину показала результат в 7 метров, всего на 2 сантиметра уступив обладательнице золотой медали. Это лучший результат Дарьи Клишиной в текущем сезоне. Личный рекорд спортсменки — 7,05 метра.

Дарья Клишина — двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину среди молодёжи (2011 и 2013 годы), чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года.

В прошлом году девушка стала единственной российской спортсменкой, получившей допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций к участию в Олимпийских играх.

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Метки: дарья клишина
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Комментарии (30)

  • Кубит 
    Кто-то тут про максимум 4-е место вещал как-то.
    12.08.2017 15:00
    1 | 1

  • hatamoto san 
    Кудимов уже признал в утреннй новости свою ошибку, но это его не спасло от минусов, так как прыгуньей в Твери гордятся далеко не все))
    12.08.2017 15:17
    0 | 3

    • kudimov 
      Не спасло. Народец тут чудаковатый есть, но я привык к ним, даже прикипел.) Один мечтает о смене власти - напишет пару строчек про это и думает, что это поможет. Молодость и наив.) Другой лепит гадости всем подряд и говорит, что он правдивый и прямой. Порой заходит за уровень плинтуса. А когда ему напишешь "правду", то дико обижается, хотя я берегу его психику и не прохожусь по его семье. Да её и нету. Но без них на сайте тоска зеленая. Вот и дилемма.
      12.08.2017 17:20
      0 | 3

      • hatamoto san 
        это точно, но Клишина все равно спорный символ гордости, как и Ковальчук. я за Круга))
        12.08.2017 17:27
        0 | 2

        • Dobry кrtek 
          А есть ещё один. Пень пнём, всему радуется бесконтрольно. Периодически психопатически покидает сайт "навсегда" раз пять в году, да кредиты всем раздаёт, хвастаясь сухощавою фигурою, ростом в 1 м 63 см,  пожорливостью в три тыщи/сут и жалуясь на минусы к своим убогим новостишкам в тесном семейном кругу...
          12.08.2017 17:29
          1 | 2

          • kudimov 
            пРожорливостью, неуч) Вижу, что на киче заглядывали на сайт.
            12.08.2017 17:40
            0 | 1

            • Dobry кrtek 
              Именно пОжорливостью, ибо пОжрёт всё.
              12.08.2017 17:46
              0 | 1

      • Sedmoy 
        Да не о "смене власти", а о смене правил. Чуешь разницу, нет? Или тебе, Кудимов,  один хрен: что еb@ть подтаскивать,  что eb@ных оттаскивать, прости г-ди.  :))      Ещё раз,  страна должна стать национальным государством европейского образца,  парламентской республикой и реальной федерацией. Ну понял теперь, нет? :)
        12.08.2017 18:05
        0 | 1

        • kudimov 
          Я то давно это понимаю. но ты сам то можешь понять, что от твоего или моего писка тут те, кто у кормушка щас, они не уйдут. А если напишешь, что нужно делать, то тебя подведут под 282. Вот такие они законы напринимали, вот и весь сказ. А на выборах голосуй за кого хош или не голосуй вообще - результат даже ребёнок знает.
          12.08.2017 18:16
          0 | 0

          • Sedmoy 
            Вода камень точит. А уж их-та... :)  Вначале было слово, идея значит. Потом она материализовалась, вдруг. :)  Короче, товарищ,  верь... :))
            12.08.2017 18:32
            0 | 0

  • protivvsex 
    она уже американка, и доживать будет там.
    12.08.2017 15:22
    0 | 4

  • Rina 
    А что там с флагом?
    12.08.2017 15:33
    1 | 2

  • Dobry кrtek 
    А я о чём писал ранее? Текст немного не совпал. Следующим шагом будет дарение тарелок с изображением тверского герба на помолвку Клишиной хоть с кем-нибудь. Ясен пень.
    Прикрепленные изображения:
    12.08.2017 16:49
    0 | 0

    • hatamoto san 
      ей всё пытаются напомнить, что она тверская, но наша Даша что-то не очень отвечает взаимностью, так что герб, думаю, хоть с тарелкой хоть без, вряд ли поможет...
      12.08.2017 17:06
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        А Вам оно надо? Я про взаимность.) Когда больше гордиться нечем, ибо просто нечем, начинается поиск хоть каких-нибудь, но кумиров.
        12.08.2017 17:18
        0 | 1

        • hatamoto san 
          в Писании сказано: не создай себе кумира.
мне взаимности не надо, я не любитель попрыгуний...
          12.08.2017 17:30
          0 | 0

    • russs 
      Где же доброта, кrtek?
      12.08.2017 17:06
      0 | 1

      • kudimov 
        Где была у него доброта - там вырос стручок)
        12.08.2017 17:09
        1 | 3

        • Dobry кrtek 
          У некоторых вместо ума стручок, и ничего, живут себе, "клишиным" радуются да картоплю стерегут.
          12.08.2017 17:15
          1 | 4

          • kudimov 
            А некоторые все это, но чужое стерегут на базе.
            12.08.2017 17:22
            0 | 2

            • Dobry кrtek 
              Верно. Иначе всё просрут те, у кого вместо умишка стручок, а вместо реального восприятия мира-щенячья радость да сопли под носом.
              12.08.2017 17:31
              0 | 1

  • sad 
    Даша +100500! поздравления!
    12.08.2017 17:09
    3 | 0

    • hatamoto san 
      думаете, она читает ТИА???
      12.08.2017 17:35
      0 | 0

      • russs 
        А вдруг?
        Прикрепленные видео:
        Доброта
        12.08.2017 17:37
        0 | 0

  • russs 
    Интересно, робит ещё ейный батя на Промопосте? В печатном цехе, где печатают спам на всю Россею о том, что вы выиграли туеву хучу денег, но для их получения надо купить прямо сейчас вот эту сковородку с очень даже пригарным покрытием!
Кольшик, кстати, уже поработал над ейной ягодицей:
    Прикрепленные изображения:
    12.08.2017 17:37
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Зачем Вы клевещете на того, благодаря чьим стараниям мы все сейчас гордимся? Не сковороду, но блинницу!
P.S. А что, на трусы средств не хватило? Поможем всем миром, господа! Скинемся на труселя чемпионке!
      12.08.2017 17:41
      0 | 0

      • russs 
        Труселя, это уже допинг! В труселях кто хошь запрыгнет. Никак нельзя в труселях!
        12.08.2017 17:58
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          А знает ли Руденя про эти срамные картинки? Коли бы знал, то телеграмм, небось, не слал бы. А можа и наоборот...
          12.08.2017 18:02
          0 | 0

          • russs 
            Кротейка, как и почему мы просрали доброту? Тёплую, ламповую, родом из СССР, когда важнее национальности и вероисповедания было то, какой ты Человек! Я никогда не забуду это ощущение. Оно мне дороже всего. И его очень сильно не хватает сейчас.
            12.08.2017 18:18
            0 | 1

            • kudimov 
              "Ах, Сема, там мы были дома,
Для нас играл в "Астории" джаз-банд.
Ах, Сема, вы были член месткома,
А щас вы кто, вы, бедный фабрикант?
Ах, Сема, у вас в башке солома.
И сами мы наделали беду.
Сема, все было б по-другому.
Зачем мы брали Эрмитаж, скажи, тогда
В семнадцатом году, в семнадцатом году?"
              12.08.2017 18:23
              0 | 1
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