Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

Воспитанница тверской спортивной школы Дарья Клишина завоевала высшую награду в карьере — серебро Чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне.
«Ваш успех стал настоящим и долгожданным подарком для многочисленных болельщиков, которые искренне верят в Вас и Ваши победы. В финале Вы продемонстрировали настоящий характер, сумели переломить ход борьбы и взять верх над сильнейшими соперниками. Это триумф силы воли, высокого мастерства, упорства и настойчивости на пути к цели», — говорится в поздравительной телеграмме губернатора Игоря Рудени.
На соревнованиях прыгунья в длину показала результат в 7 метров, всего на 2 сантиметра уступив обладательнице золотой медали. Это лучший результат Дарьи Клишиной в текущем сезоне. Личный рекорд спортсменки — 7,05 метра.
Дарья Клишина — двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину среди молодёжи (2011 и 2013 годы), чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года.
В прошлом году девушка стала единственной российской спортсменкой, получившей допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций к участию в Олимпийских играх.
Комментарии (30)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
russs
Прикрепленные изображения:
12.08.2017 17:37
0
|
0
Dobry кrtek
12.08.2017 17:41
0
|
0
russs
12.08.2017 17:58
0
|
0
Dobry кrtek
12.08.2017 18:02
0
|
0
russs
12.08.2017 18:18
0
|
1
kudimov
12.08.2017 18:23
0
|
1