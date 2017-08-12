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Сегодня ночью нас ждет самый красивый звездопад года: пришло время загадывать желания

12 Августа 2017 14:20
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В ночь c 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года. На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам ММО (Международной метеорной организации) ожидается до 100 метеоров в час. Чтобы его увидеть необходимо смотреть в сторону созвездия Персея. Наблюдать его можно только в северном полушарии. Завершится активность потока 24 августа, сообщает Московский планетарий.

Звездопад Персеиды - это один из самых старых метеорных потоков. Упоминания о нем можно найти еще в 36 годах нашей эры. Примерно в восьмом веке Персеиды получил название “слезы святого Лаврентия”. А все потому что в Европе именно на самый активный период этого метеорного потока приходится фестиваль Святого Лаврентия.

Для того, чтобы увидеть звездопад, достаточно найти место, где будет хороший обзор небосвода и желательно в это время находиться подальше от всех источников света - то есть за городом. 

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Метки: метеорный поток персеиды звездопад в августе упала звезда
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Комментарии (1)

  • antiER 
    "Чтобы его увидеть необходимо смотреть в сторону созвездия Персея. "
Вы не умничайте, пальцем покажите куда смотреть)
    12.08.2017 15:22
    0 | 2
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