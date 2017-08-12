Сегодня ночью нас ждет самый красивый звездопад года: пришло время загадывать желания

В ночь c 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года. На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам ММО (Международной метеорной организации) ожидается до 100 метеоров в час. Чтобы его увидеть необходимо смотреть в сторону созвездия Персея. Наблюдать его можно только в северном полушарии. Завершится активность потока 24 августа, сообщает Московский планетарий.

Звездопад Персеиды - это один из самых старых метеорных потоков. Упоминания о нем можно найти еще в 36 годах нашей эры. Примерно в восьмом веке Персеиды получил название “слезы святого Лаврентия”. А все потому что в Европе именно на самый активный период этого метеорного потока приходится фестиваль Святого Лаврентия.

Для того, чтобы увидеть звездопад, достаточно найти место, где будет хороший обзор небосвода и желательно в это время находиться подальше от всех источников света - то есть за городом.