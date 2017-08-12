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Жители Твери жалуются на отверстия от контрольной вырубки асфальта

Жители Твери жалуются на отверстия от контрольной вырубки асфальта - ТИА
12 Августа 2017 13:51
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание, посвященное ходу ремонта в Тверской области дорог регионального и муниципального значения. Одной из тем обсуждения стал контроль за качеством выполнения дорожных работ. В частности, губернатор обратил внимание на многочисленные жалобы горожан на отверстие от контрольной вырубки асфальта на Новом мосту через Волгу в Твери.

Глава региона дал поручение в недельный срок внести изменения в соответствующую нормативную базу, чтобы отверстия от контрольных вырубок асфальта заделывались в кратчайшие сроки.

Кроме того, изъятие контрольного материала для проверки качества проведенного на дорогах области ремонта должно производиться не подрядчиками, как сейчас, а комиссионно, с участием представителей заказчика, Минтранса региона, других структур. Глава региона поручил изменить работу и в этой части. Кроме того, необходимо принятия стандарты устройства придорожных обочин.

На совещании рассмотрели ход работ по ремонту дорог Твери, который ведется на средства областного бюджета при софинансировании из местной казны.

В порядок приводятся 20 объектов улично-дорожной сети во всех районах регионального центра, на 16 работы уже завершены. Продолжается ремонт улиц Соревнования, Попова, Сквозная, Циолковского. Все работы на объектах, включая нанесение разметки, проведение благоустройства планируется закончить к 1 сентября. 

Глава администрации Твери Алексей Огоньков рассказал о работах на улице Луначарского. В этом году здесь будут приняты меры по снижению аварийности. В частности, от площади Конституции до дома №20 сделают текущий ремонт дорожного полотна, далее на участке более 300 метров обустроят временную дорогу, на последнем отрезке запланированы работы по выравниванию основания улицы.

Руководитель администрации Твери доложил также о ситуации на проезде к коррекционной школе во дворе Пролетарки, где ведется капитальный ремонт. Для обустройства ливневой канализации на объекте потребовались археологические изыскания. Работы здесь планируют завершить до конца сентября.

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Метки: ремонт дорог ремонт дорог в твери
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Комментарии (6)

  • dsmile 
    С нетерпением жду контрольной вырубки чиновников.
    12.08.2017 13:57
    0 | 11

    • VoToN 
      За такие высказывания и в экстремизме обвинить могут!!!
      12.08.2017 14:15
      1 | 3

  • abeltv 
    Чем больше чиновников, тем менее эффективнее они работают, тем больше денег идёт на их содержание и тем меньше денег остаётся на реальное решение проблем в городе и области.
Первый комментарий коллеги абсолютно верный - нужно сокращать чиновников!
    12.08.2017 15:43
    0 | 5

  • id1Ray 
    зачем вообще это варварство - портить свежеуложенное асфальтовое полотно?
наверняка существуют другие способы проверить качество.
и толку от этой "проверки", если она только для видимости, и принимается работа на других условиях, а место ремонта не живет долго
    12.08.2017 16:53
    1 | 0

    • Old_man 
      Для контроля качества готового асфальтобетонного покрытия пробы (вырубки или керны) берут из середины полосы движения не ближе 0,5 м от кромки проезжей части, а также на участках, расположенных в непосредственной близости от сопряжений. Пробы отбирают через  1-3 суток после окончания уплотнения из расчета одна проба с каждых 3000 кв. м покрытия.
      12.08.2017 17:22
      0 | 0

  • kudimov 
    Меня тоже всегда удивляли эти контрольные вырубки. А в этот раз на Новом мосту просто перешли все допустимые размеры - вырезали кусок объёмом с большой торт. И ушли с ним гулять... или исследовать, а дырка осталась.
    12.08.2017 16:56
    0 | 0
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