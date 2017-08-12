Жители Твери жалуются на отверстия от контрольной вырубки асфальта

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание, посвященное ходу ремонта в Тверской области дорог регионального и муниципального значения. Одной из тем обсуждения стал контроль за качеством выполнения дорожных работ. В частности, губернатор обратил внимание на многочисленные жалобы горожан на отверстие от контрольной вырубки асфальта на Новом мосту через Волгу в Твери.

Глава региона дал поручение в недельный срок внести изменения в соответствующую нормативную базу, чтобы отверстия от контрольных вырубок асфальта заделывались в кратчайшие сроки.

Кроме того, изъятие контрольного материала для проверки качества проведенного на дорогах области ремонта должно производиться не подрядчиками, как сейчас, а комиссионно, с участием представителей заказчика, Минтранса региона, других структур. Глава региона поручил изменить работу и в этой части. Кроме того, необходимо принятия стандарты устройства придорожных обочин.

На совещании рассмотрели ход работ по ремонту дорог Твери, который ведется на средства областного бюджета при софинансировании из местной казны.

В порядок приводятся 20 объектов улично-дорожной сети во всех районах регионального центра, на 16 работы уже завершены. Продолжается ремонт улиц Соревнования, Попова, Сквозная, Циолковского. Все работы на объектах, включая нанесение разметки, проведение благоустройства планируется закончить к 1 сентября.

Глава администрации Твери Алексей Огоньков рассказал о работах на улице Луначарского. В этом году здесь будут приняты меры по снижению аварийности. В частности, от площади Конституции до дома №20 сделают текущий ремонт дорожного полотна, далее на участке более 300 метров обустроят временную дорогу, на последнем отрезке запланированы работы по выравниванию основания улицы.

Руководитель администрации Твери доложил также о ситуации на проезде к коррекционной школе во дворе Пролетарки, где ведется капитальный ремонт. Для обустройства ливневой канализации на объекте потребовались археологические изыскания. Работы здесь планируют завершить до конца сентября.