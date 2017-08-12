В Твери задержали двух столичных "гастролёров-закладчиков", один из которых - бывший полицейский

Два жителя Московской области прибыли в Тверь, чтобы сделать закладки с наркотиками. Было это ещё в апреле-мае 2017 года, после чего оба были задержаны и заключены под стражу. При себе у них нашли более 79 гр. различного вида наркотических средств, упакованных в 69 свертков, которые они не успели разложить на территории города.

При изучении личности обвиняемых установлено, что 22-летний молодой человек получил специальность помощника машиниста электропоезда, имел опыт работы в органах полиции.

Интересный факт следует из материалов уголовного дела: «закладчиков» инструктировали организаторы незаконного оборота наркотиков и предупредили, что если тайники будут плохо расположены и клиенты не смогут их обнаружить, то наркодилеры будут оштрафованы либо сданы полиции.

Прокуратура Пролетарского района Твери утвердила обвинительное заключение по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 228.1 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу.