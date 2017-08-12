Август продолжит радовать нас теплом и солнцем

Эти выходные обещают стать чуть ли не самыми жаркими за всё лето: температура воздуха прогреется до +29. В субботу будет солнечная погода, а 13 августа возможна гроза с ливнем.

Начало следующей недели тоже будет тёплым. Так, в понедельник, днём +26 градусов, 15 и 16 числа - до +25. Возможны грозовые дожди. Ветер с южного поменяет направление на северный. Ночами станет несколько прохладнее от +17 в выходные до +13 к середине недели.