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Сегодня в Твери состоится бесплатная экскурсия-прогулка «По гордым Волжским берегам»

12 Августа 2017 09:26
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12 августа Деловой информационный центр  Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького совместно с Туристским информационным  центром города Твери продолжают цикл бесплатных экскурсий «По гордым Волжским берегам» в рамках проекта «Открой для себя любимый город, прочти его как книгу».

Маршрут новой экскурсии будет следующим: от памятника А.С. Пушкину до «Парк воксала» вдоль парадного фасада Твери, обращенного к Волге, по набережным Михаила Ярославича Тверского и Степана Разина. Во время прогулки можно будет увидеть ансамбль «единой фасады» П.Р. Никитина,  усадьбы А.Ф. Головинского и купцов Куровых,  Дом «Ворошиловских стрелков» и «Дом на набережной».

- Сосчитаем,  сколько же садов в Городском саду и  куда вначале отправился тверской купец-путешественник Афанасий Никитин, откуда пошло выражение «филькина грамота», что означает вензель «МК» на Новом мосту, где была построена и куда отправилась галера «Тверь»,  чем торговали и  как богатели тверские купцы. Поговорим об исторических гастрономических  «вкусностях»:  почему на свадьбу в Затверечье дарили гуся, каким блюдом угощали тверские купцы Арефьевы царя Петра I, и что за сладкий сувенир «пряничные кавалеры и дамы» можно увезти из Твери. И многое другое, - обещают организаторы.

Экскурсии-прогулки проводит  главный библиотекарь Делового информационного центра Людмила Соколова.

Начало в 11:00. Место сбора – у памятника А.С. Пушкину на набережной в Городском саду.

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Метки: экскурсии по твери бесплатные экскурсии история твери
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Комментарии (1)

  • ucpe1pjh 
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
    12.08.2017 10:43
    0 | 0
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