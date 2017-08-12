Сегодня в Твери состоится бесплатная экскурсия-прогулка «По гордым Волжским берегам»

12 августа Деловой информационный центр Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького совместно с Туристским информационным центром города Твери продолжают цикл бесплатных экскурсий «По гордым Волжским берегам» в рамках проекта «Открой для себя любимый город, прочти его как книгу».

Маршрут новой экскурсии будет следующим: от памятника А.С. Пушкину до «Парк воксала» вдоль парадного фасада Твери, обращенного к Волге, по набережным Михаила Ярославича Тверского и Степана Разина. Во время прогулки можно будет увидеть ансамбль «единой фасады» П.Р. Никитина, усадьбы А.Ф. Головинского и купцов Куровых, Дом «Ворошиловских стрелков» и «Дом на набережной».

- Сосчитаем, сколько же садов в Городском саду и куда вначале отправился тверской купец-путешественник Афанасий Никитин, откуда пошло выражение «филькина грамота», что означает вензель «МК» на Новом мосту, где была построена и куда отправилась галера «Тверь», чем торговали и как богатели тверские купцы. Поговорим об исторических гастрономических «вкусностях»: почему на свадьбу в Затверечье дарили гуся, каким блюдом угощали тверские купцы Арефьевы царя Петра I, и что за сладкий сувенир «пряничные кавалеры и дамы» можно увезти из Твери. И многое другое, - обещают организаторы.

Экскурсии-прогулки проводит главный библиотекарь Делового информационного центра Людмила Соколова.

Начало в 11:00. Место сбора – у памятника А.С. Пушкину на набережной в Городском саду.