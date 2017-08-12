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Лётчики в Мигалово ждут тверичан в гости

Лётчики в Мигалово ждут тверичан в гости - ТИА
12 Августа 2017 09:19
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12 августа в Твери на аэродроме военно-транспортной авиации Мигалово проходит День открытых дверей. Праздник приурочен к 105-летию создания Воздушно-космических сил России.

Аэродром открыл свои двери для всех желающих в 9 часов. Посетители воинской части знакомятся с авиатехникой, состоящей на службе тверского аэродрома: здесь представлены самолёты Ан-22, Ан-12, Ан-26, Ил-76, а также со специальной автомобильной техникой аэродромного содержания.

В 10 часов личный состав военнослужащих Мигаловского гарнизона соберётся на торжественное построение, затем после праздничного митинга пройдёт торжественным маршем. С 11 до 13 часов вниманию зрителей будет представлен концерт творческих коллективов города. С 9:25 до 15 часов будут проходить показательные выступления тверских авиамоделистов. В течение всего праздника на аэродроме работает пункт отбора на военную службу по контракту. Кроме того, все гости смогут попробовать гречневую кашу, приготовленную на полевой кухне.

Мероприятие продлится до 15 часов. Вход свободный.

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Метки: мигалово день открытых дверей в миаглово 12 августа
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Комментарии (1)

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    12.08.2017 10:44
    1 | 0
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