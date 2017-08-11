В Твери во дворе дома на проспекте Чайковского жители построили автостоянку

В Твери на проспекте Чайковского, у дома 6, корп. 2 завершились работы по организации парковки для автомобилей. В текущем году это первый проект, который реализован на территории города по программе поддержки местных инициатив (ППМИ).

Конечный этап большого проекта по благоустройству данной придомовой территории - укладка асфальтобетонного покрытия - был реализован при активном участии жителей дома. Проект был выбран решением собрания ТСЖ три года назад. Все это время жильцы планомерно шли к своей цели: сначала расчищали территорию, на второй год установили забор. Еще немного терпения - и вот позади дома собственная благоустроенная закрытая автостоянка площадью порядка 1000 кв.м.

Товарищество собственников жилья "Центр-2" под управлением председателя ТСЖ Николая Жукова и председателя совета дома Анны Бойковой - яркий пример того, как неравнодушие и собственная активность помогают изменить жизнь к лучшему.

Отныне для жильцов дома вопрос, куда вечером поставить машину, не актуален. Места на новой парковке хватает всем. Недовольных нет даже среди тех, кто машины не имеет.

- Мы очень рады, - улыбается жительница дома Татьяна. - Раньше здесь были заросли кустарника. А ведь нам приходилось все это вычищать, выгребать. Здесь и компании собирались, и шумели днем и ночью. Теперь же - чистота, красота и тишина.

Тверь принимает участие в региональной Программе поддержки местных инициатив второй год подряд. В 2016 году было воплощено в жизнь 11 проектов. В этом году объем финансирования и, соответственно, количество проектов, вошедших в программу, увеличилось до 28. Это обустройство детских и спортивных площадок, установка шлагбаумов, оборудование территорий комплексами видеофиксации и т.д.

Необходимые пакет документов жителям помогают сформировать в районных администрациях, здесь же можно получить консультации по всем аспектам участия в программе. От жильцов требуется главное - выбрать, какой именно проект они хотят реализовать на своей территории, и определиться с объемом софинансирования работ - это обязательное условие участия в ППМИ, а затем утвердить данное решение на общем собрании собственников жилья.