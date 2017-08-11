Фермеры Тверской области получили более 38 млн. рублей грантов

В Тверской области в 2017 году 5 начинающих фермеров и 2 семейные животноводческие фермы стали получателями грантовой поддержки. Средства в общей сумме более 38 млн. рублей выделили из областного и федерального бюджетов.

Обладатели грантов определялись по результатам конкурсов. Финансовую поддержку получили начинающие фермеры из Оленинского, Осташковского, Кимрского районов и владельцы семейных животноводческих ферм из Бологовского и Максатихинского районов.

Полученные средства они смогут использовать на приобретение земельных участков сельхозназначения, строительство и реконструкцию ферм, складов, объектов по переработке продукции животноводства, ремонт подъездных дорог, подключение сельхозобъектов к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования.

Приоритетные отрасли, по которым осуществляется грантовая поддержка, - разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.

С 2017 года грантовая поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм оказывается в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017 – 2022 годы.