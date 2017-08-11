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Фермеры Тверской области получили более 38 млн. рублей грантов

11 Августа 2017 18:10
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В Тверской области в 2017 году 5 начинающих фермеров и 2 семейные животноводческие фермы стали получателями грантовой поддержки. Средства в общей сумме более 38 млн. рублей выделили из областного и федерального бюджетов. 

Обладатели грантов определялись по результатам конкурсов. Финансовую поддержку получили начинающие фермеры из Оленинского, Осташковского, Кимрского районов и владельцы семейных животноводческих ферм из Бологовского и Максатихинского районов.

Полученные средства они смогут использовать на приобретение земельных участков сельхозназначения, строительство и реконструкцию ферм, складов, объектов по переработке продукции животноводства, ремонт подъездных дорог, подключение сельхозобъектов к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования.

Приоритетные отрасли, по которым осуществляется грантовая поддержка, - разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.

С 2017 года грантовая поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм оказывается в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017 – 2022 годы.

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Метки: гранты для фермеров фермеры гранты субсидии сельское хозяйство
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Комментарии (2)

  • protivvsex 
    38 тракторов.
    11.08.2017 18:35
    0 | 0

  • 1234@1234 
    Очень сомнительно,что эти "фермеры" потратят полученные деньги на ремонт подьездных дорог.
    11.08.2017 18:36
    0 | 0
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