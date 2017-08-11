В Твери на ул. Советской начали укладывать асфальт

В Твери идёт второй этап масштабной кампании по ремонту дорог. После демонтажа рельсов на ул.Советской, 11 августа начали укладывать новое асфальтовое покрытие.

В качестве материала используют щебёночно-мастичный асфальтобетон. Он применяется на федеральных трассах и отличается большим уровнем прочности, длительным сроком эксплуатации, свойством подавления шума, а также устойчивостью к образованию колеи.

В центральной части города все работы ведут в круглосуточном режиме, ремонт магистрали планируют завершить до начала сентября. Однако уже сейчас, особенно в часы пик и пятницы, центр Тверь встаёт в пробки.