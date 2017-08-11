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В Твери на ул. Советской начали укладывать асфальт

В Твери на ул. Советской начали укладывать асфальт - ТИА
11 Августа 2017 15:55
Автор:

Фоторепортаж

В Твери идёт второй этап масштабной кампании по ремонту дорог. После демонтажа рельсов на ул.Советской, 11 августа начали укладывать новое асфальтовое покрытие.

В качестве материала используют щебёночно-мастичный асфальтобетон. Он применяется на федеральных трассах и отличается большим уровнем прочности, длительным сроком эксплуатации, свойством подавления шума, а также устойчивостью к образованию колеи.

В центральной части города все работы ведут в круглосуточном режиме, ремонт магистрали планируют завершить до начала сентября. Однако уже сейчас, особенно в часы пик и пятницы, центр Тверь встаёт в пробки.

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Метки: ремонт ул. советской ремонт дорог в твери
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Комментарии (12)

  • TVERSKOY_SK 
    Молодцы, быстро работают.
    11.08.2017 16:02
    2 | 2

  • Житель подземелья 
    Ну асфальтом я бы это не назвал, был там сегодня, видел. Скорее это какая-то основа именно под асфальт. Но работают быстро. Все же интересен вопрос: Советскую площадь так с рельсами и оставят или что-то придумают потом?
    11.08.2017 16:07
    0 | 3

    • kudimov 
      Наверно оставили на оконцовку. Потом привезут камеры, софиты и губернатор собственноручно торжественно выковырнет последний рельс.
      11.08.2017 16:11
      0 | 4

      • ДеД 
        И унесёт!
        11.08.2017 17:03
        0 | 3

    • Garykus 
      Потом сделают, это же московские дорожники, не Тверские.
      11.08.2017 16:28
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        Просто несколько странно видеть раскуроченную Советскую и посреди нее островок с рельсами. Хотя может решили кусок оставить для разворота и проезда ОТ и потом закроют там движение тех же троллейбусов на пару-тройку дней и доделают.
        11.08.2017 17:31
        0 | 0

  • bae99 
    Пилять, почему соседи могут работать по ночам. 
А наш ДЖЕК нет?
Может губернатору стоит поднять с колен ДЖЕК и наклонить?
    11.08.2017 16:23
    0 | 7

    • BARBAdos 
      потому как нашим ДЖЕКом управляют криворукие хапуги из администрации, которые привыкли класть свой прибор на то, что ремонт делается некачественно, медленно и с большими неудобствами для горожан.
      11.08.2017 16:45
      0 | 2

    • Garykus 
      Наш ДЖЕК только при Тимофееве  летом работал с 5 утра до 23ч каждый день.
      11.08.2017 17:20
      0 | 0

  • Ferapont 
    Может отрядят бригаду московских умельцев заделать люк на Желябова у "Волги". Раз импотенция городской админисрации самим не позволяет заделать
    11.08.2017 17:08
    0 | 2

  • pereima 
    Щебень - известняк. Думал, что севшая на мель баржа из Онеги везет гранитный щебень как раз на дороги.
    11.08.2017 17:39
    0 | 2

  • kyzmic 
    Всё понимаем хорошо,делают дорогу где были рельсы,а где наши делали правые полосы весной рухнут?
    11.08.2017 19:27
    0 | 1
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