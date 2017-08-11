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В Твери пройдёт чемпионат России по аджилити

11 Августа 2017 15:13
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19-20 августа в Твери на стадионе «Текстильщик» состоится Чемпионат России по кинологическому спорту - аджилити. Более 140 спортивных пар из 15 регионов России будут соревноваться в быстроте, ловкости, умении рассчитать маршрут и исполнить свой расчет максимально эффективно.

В первый день соревнований пройдут отборочные туры, а в воскресенье, 20 августа, состоятся личный и командный финалы соревнований. Для того, чтобы получить возможность участвовать в Чемпионате, спортсмены со своими четвероногими партнерами прошли не один отборочный тур в регионах России, и на Чемпионат съедутся самые лучшие. Среди них будут и победители Чемпионата Мира 2017 года.

Судить соревнования будут квалифицированные судьи из Перми, Иванова и Москвы. Организует соревнования Российская Лига кинологов, сообщает портал zoo69.ru

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Метки: аджилити в твери аджилити чемпионат по аджилити
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Комментарии (3)

  • kudimov 
    Я думал будут аджику делать.
    11.08.2017 15:24
    0 | 5

    • bae99 
      Есть.
      11.08.2017 15:40
      0 | 4

    • hatamoto san 
      а я гадал - жилить или отжиматься)))
совсем русский язык заср.ли...
      11.08.2017 16:03
      0 | 1
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