В Твери пройдёт чемпионат России по аджилити

19-20 августа в Твери на стадионе «Текстильщик» состоится Чемпионат России по кинологическому спорту - аджилити. Более 140 спортивных пар из 15 регионов России будут соревноваться в быстроте, ловкости, умении рассчитать маршрут и исполнить свой расчет максимально эффективно.

В первый день соревнований пройдут отборочные туры, а в воскресенье, 20 августа, состоятся личный и командный финалы соревнований. Для того, чтобы получить возможность участвовать в Чемпионате, спортсмены со своими четвероногими партнерами прошли не один отборочный тур в регионах России, и на Чемпионат съедутся самые лучшие. Среди них будут и победители Чемпионата Мира 2017 года.

Судить соревнования будут квалифицированные судьи из Перми, Иванова и Москвы. Организует соревнования Российская Лига кинологов, сообщает портал zoo69.ru