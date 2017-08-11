Регистратура поликлиники детской городской больницы №1 перешла на работу в электронном виде

В поликлинике детской городской больницы №1 в Твери усовершенствована работа регистратуры. Записаться на приём к врачам жители города могут через интернет, а также в самом учреждении — с помощью информационного киоска, у регистратора или прямо в кабинете врача. При этом учет пациентов будет вестись в электронном виде.

Для Правительства Тверской области внедрение информационных технологий в работу медучреждений входит в число приоритетных направлений в сфере здравоохранения.

В настоящее время возможность записи к врачам в электронной форме есть в 56 медицинских организациях Тверской области. Сервис «Электронная регистратура» доступен через региональный портал tver.mobimed.ru. В дальнейшем его планируется интегрировать с федеральным порталом госуслуг.