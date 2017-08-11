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Регистратура поликлиники детской городской больницы №1 перешла на работу в электронном виде

11 Августа 2017 14:40
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В поликлинике детской городской больницы №1 в Твери усовершенствована работа регистратуры. Записаться на приём к врачам жители города могут через интернет, а также в самом учреждении — с помощью информационного киоска, у регистратора или прямо в кабинете врача. При этом учет пациентов будет вестись в электронном виде.

Для Правительства Тверской области внедрение информационных технологий в работу медучреждений входит в число приоритетных направлений в сфере здравоохранения.

В настоящее время возможность записи к врачам в электронной форме есть в 56 медицинских организациях Тверской области. Сервис «Электронная регистратура» доступен через региональный портал tver.mobimed.ru. В дальнейшем его планируется интегрировать с федеральным порталом госуслуг.

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Метки: электронная регистратура детская больница №1
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Комментарии (5)

  • Ин окентий 
     Опять вранье! Записаться на сдачу  ср..ого анализа на энтеробиоз можно исключительно в регистратуре! Хочется видеть комментарии г-жи Устиновой по этому  поводу!  Сдача крови - 7 чел в день, 4 рабочих дня  в неделю! Запись на 3-4 недели вперёд!
    11.08.2017 14:57
    0 | 4

    • bae99 
      Ну так в среднем по больнице (области) все пучком.
Телеграмма в центр ушла. 
Ждем роста рейтинга!

П.С. 
Три недели назад записывали ребенка в кардиодиспансер с помощью современных технологий. 
Пришли губенку раскатали сейчас, типа мы по записи - хрен там. 
По факту - в самом диспансере все чихали на прогресс - живая очередь и все!
      11.08.2017 15:02
      0 | 1

    • romich 
      Знаешь, где живешь.  Пошли бы и сдали в лабораторию, коих полно.
      11.08.2017 15:07
      3 | 0

      • Ин окентий 
        Речь не о том, где сдать, а о том, что врет г-жа Устинова, по словам которой все зашибису нас, прям как в РоссиЕ!
        11.08.2017 15:13
        0 | 3

  • kudimov 
    Неужто талончики, бумажки, канцелярский клей и промакатки канут в лету и в моей поликлинике? Не верю, это надо сначала новый персонал в регистратуру набрать.
    11.08.2017 15:05
    0 | 4
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