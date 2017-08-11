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В субботу в Твери состоится вторая бесплатная экскурсия-прогулка «По гордым Волжским берегам»

11 Августа 2017 13:49
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12 августа Деловой информационный центр  Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького совместно с Туристским информационным  центром города Твери продолжают цикл бесплатных экскурсий «По гордым Волжским берегам» в рамках проекта «Открой для себя любимый город, прочти его как книгу».

- Мы предлагаем взглянуть на любимый город внимательно,  с любовью, соединив в единую сущность прошлое и настоящее, исторические события и выдающихся деятелей, мифы и легенды.  В этом помогут авторы путевых заметок, литературно-художественных эссе, мемуаров. И тогда Тверь откроется как целостный, многоуровневый и снабженный ссылками и переходами гипертекст увлекательной книги.  Вместе с Вами научимся «читать» город, открывая  для себя новые  увлекательные страницы, - говорят организаторы.

Маршрут новой экскурсии будет следующим: от памятника А.С. Пушкину до «Парк воксала» вдоль парадного фасада Твери, обращенного к Волге, по набережным Михаила Ярославича Тверского и Степана Разина. Во время прогулки можно будет увидеть ансамбль «единой фасады» П.Р. Никитина,  усадьбы А.Ф. Головинского и купцов Куровых,  Дом «Ворошиловских стрелков» и «Дом на набережной».

- Сосчитаем,  сколько же садов в Городском саду и  куда вначале отправился тверской купец-путешественник Афанасий Никитин, откуда пошло выражение «филькина грамота», что означает вензель «МК» на Новом мосту, где была построена и куда отправилась галера «Тверь»,  чем торговали и  как богатели тверские купцы. Поговорим об исторических гастрономических  «вкусностях»:  почему на свадьбу в Затверечье дарили гуся, каким блюдом угощали тверские купцы Арефьевы царя Петра I, и что за сладкий сувенир «пряничные кавалеры и дамы» можно увезти из Твери.

И конечно,  перелистаем драматические страницы истории тверского княжества, Отроч монастыря, строительства Твери «регулярной» на европейский манер.

Бесплатные прогулки проходят каждую субботу весь август. Экскурсии-прогулки проводит  главный библиотекарь Делового информационного центра Людмила Соколова.

Начало в 11:00. Место сбора – у памятника А.С. Пушкину на набережной в Городском саду.

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Метки: экскурсии по твери бесплатные экскурсии
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Комментарии (2)

  • kudimov 
    Интересно, к Речному поведут экскурсию по гордому волжскому берегу? 
Кстати сейчас актуально пешком гулять по городу. Сегодня такая -опа образовалась при подъезде с С.Перовской к Старому мосту, ну просто трыендец.((
    11.08.2017 14:30
    0 | 8

  • RSERG 
    Если к речному вокзалу экскурсии не будет, не пойду. Остальное примерно я все знаю. МК на мосту, это Михаил Калинин, ну и т.д.
    11.08.2017 15:36
    0 | 2
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