tvernews.ru
11 августа Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Осташкове автотранспортное предприятие захламило территорию мусором и покрышками

11 Августа 2017 12:58
Автор:

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области проверило деятельность МУП «АТП» Осташковского района, которое занимается регулярными городскими и пригородными пассажирскими перевозками.

По итогам проверки выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха». Например, предприятие размещало отходы (металлолом, отработанные покрышки, мусор, золошлаки от сжигания) в местах, не обустроенных в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Предприятию выдано предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, которое в настоящий момент частично исполнено. Так, МУП ликвидировал свалки мусора.  Кроме того должностные лица МУПа оштрафованы по ст.ст. 8.1, 8.2 КоАП РФ на общую сумму более 60 000 рублей.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: осташков министерство природных ресурсов и экологии тверской области МУП «АТП» Осташковского района
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • vorobjaninoff 
    Такие ошибки в слове "захломило" делает уже новый журналист или давно работающие?
    11.08.2017 15:55
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери обрушилось здание Речного вокзала

2017-08-08 07:17
119

Персонал поликлиники Калининской центральной районной больницы мешал ОНФ проводить анкетирование пациентов

2017-08-07 10:59
85

Лобовое столкновение в Твери: два человека погибли, один ранен

2017-08-06 11:51
60

Опубликовали полную версию видео отдыха Владимира Путина в Тыве

2017-08-07 11:51
57

Утром 8 августа обрушилась ещё одна часть здания Речного вокзала

2017-08-08 13:05
55

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
42

Двух человек нет в живых, а яма и ныне там

2017-08-07 15:39
38

Прощание

2017-08-08 14:57
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100