В Осташкове автотранспортное предприятие захламило территорию мусором и покрышками

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области проверило деятельность МУП «АТП» Осташковского района, которое занимается регулярными городскими и пригородными пассажирскими перевозками.
По итогам проверки выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха». Например, предприятие размещало отходы (металлолом, отработанные покрышки, мусор, золошлаки от сжигания) в местах, не обустроенных в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Предприятию выдано предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, которое в настоящий момент частично исполнено. Так, МУП ликвидировал свалки мусора. Кроме того должностные лица МУПа оштрафованы по ст.ст. 8.1, 8.2 КоАП РФ на общую сумму более 60 000 рублей.
Комментарии (1)
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vorobjaninoff
11.08.2017 15:55
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