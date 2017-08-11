В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

66-летний житель поселка Кесова Гора обвиняется в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Днем 26 ноября 2016 года во время коллективной охоты на лося обвиняемый находился в лесу рядом с деревней Бычково Кесовогорского района. Он, заметив бегущего лося выстрелил по плохо видимой цели вдоль линии других охотников. В результате он ранил 66-летнего напарника. От полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении, сообщает региональное СУ СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.