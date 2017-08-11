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В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

11 Августа 2017 13:23
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66-летний житель поселка Кесова Гора обвиняется в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Днем 26 ноября 2016 года во время коллективной охоты на лося обвиняемый находился в лесу рядом с деревней Бычково Кесовогорского района. Он, заметив бегущего лося выстрелил по плохо видимой цели вдоль линии других охотников. В результате он ранил 66-летнего напарника.  От полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении, сообщает региональное СУ СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Метки: чп на охоте охотник застрелил человека происшествие на охоте
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Комментарии (26)

  • Эго 
    Будем считать, это была лосиная охота на охотников.
    11.08.2017 13:31
    1 | 10

  • Net. 
    Сейчас опять начнутся крики :.." во всём виноваты лоси.."!
    11.08.2017 13:34
    0 | 5

  • _Gelsomino_ 
    Это, ребята - карма! Ненавижу и презираю охотников, всех до одного, убивающих ради удовольствия. Единственная допустимая цель убийства животного может быть пропитание для жизни, но не удовольствие. Так что поделом. Не совался бы на охоту - был бы жив.
    11.08.2017 13:48
    2 | 6

    • hell 
      Для многих, как раз, цель охоты- это и есть ни что иное, как возможность семью прокормить... Вы бы отказались от шмотка лосяшки, если бы Вам предложили друзья? Я нет... Никогда еще не отказывалась ни от лосятины, ни от кабанятины, предлагаемых друзьями... Если предложат, не отказывайтесь, я заберу...
      11.08.2017 14:10
      6 | 3

      • kudimov 
        Хелли, вот по второй части твоего повествования я согласен, меня тоже угощают и я беру и говорю -"Спасибо". Ну а что касается первой части, то я не верю, что у этих людей (твоих или моих знакомых) охота это единственный способ прокормиться. Но я их не осуждаю.
        11.08.2017 14:34
        2 | 4

        • hell 
          Конечно не единственный, но в помощь, даже очень... пока в холодильнике мяско е, можно и на другие нужды потратиться...
          11.08.2017 16:03
          5 | 0

      • Ин окентий 
        лицензии, причиндалы и пр... представляю себе цену этого развлекалова и не верю, что сие является единственным способом прокормиться, хоть убейте!
        11.08.2017 14:44
        1 | 8

      • AlbatroS 
        Причем тут отказался не отказался, говорят о том, что на сегодняшний день охота - это убийство животных не ради пропитания, а ради удовольствия, интереса, самоутверждения. Есть животноводческие предприятия, которые выращивают и убивают животных как раз для "пропитания" - это нормально, и с экономической точки зрения этот кусок мяса будет дешевле, нежели кусок мяса добытый на охоте. Другое дело, если охотник живет в дали от цивилизации, для него охота - промысел, и это тоже нормально.
        11.08.2017 14:45
        1 | 7

        • hell 
          Да чё вы херню пишите то,- для меня мои друзья охотники- помощь... и они коллективно, по всем правилам ездят на охоту и в свои семьи мяско несут... в гринпис еще позвоните, там вас узбагояд..
          11.08.2017 16:09
          5 | 0

      • _Gelsomino_ 
        От мяса уже убитого животного я бы не отказался и не надо тут лицемерить. Наоборот считаю неуважением к животному если ты его убил и не съел. Писал уже выше. В любом случае - охотится или нет, это личное дело каждого. Но охотники, подстреленные на охоте не вызывают у меня чувство сострадания
        11.08.2017 16:07
        1 | 5

    • hatamoto san 
      рыбаков тоже поди, презираете?
а грибников, которые срезая живой гриб, всего лишь получают удовольствие от его добычи???
      11.08.2017 14:30
      5 | 4

      • AlbatroS 
        Рыбаки, кстати рыбу берут тоже не всегда, и берут не мешками, а на сковородку, а те кто мешками и про запас, соседям раздам и тд - браконьеры и не рыбаки уж точно. Я рыбак - что ловлю, в основном отпускаю, здесь в отличие от охоты можно получать удовольствие без вреда природе. ПС: рыба и звери несколько разные понятия. А грибы, ягоды и т.д. вообще не в тему.
        11.08.2017 15:14
        2 | 8

        • hell 
          Что по поводу отсутствия рыбы, после отсутствия вас в семье, якобы в стороне рыбалки, говорят в семье вашей?
          11.08.2017 16:36
          3 | 0

      • _Gelsomino_ 
        Рыба, гриб, животное - найди различия мой друг, и не задавай идиотских вопросов больше
        11.08.2017 16:08
        2 | 4

        • hatamoto san 
          это у вас, товарищ Джельсомино идиотские размышления
видно, вы не мужчина ибо настоящий мужчина это всегда хищник, охотник, добтчик...
          11.08.2017 16:16
          5 | 1

          • Ин окентий 
            Если голыми руками, ну там с рогатиной на медведя - одно дело, а современные виды оружия против животных - трусость и низость,  противно такое противостояние...
            11.08.2017 16:54
            1 | 2

    • Bonch 
        Иногда  поучительно  почувствовать себя  в  шкуре  жертвы.  Что б  потом не  слишком  ликовать на "празднике охотников"...
      11.08.2017 16:41
      1 | 2

  • Gorev 
    Охота производилась, скорее всего, по лицензии и эта норма для цивилизованного общества во всех странах.
Кто против, может лосей идти грудью защищать.
    11.08.2017 14:38
    5 | 3

    • _Gelsomino_ 
      Если завтра выдадут лицензию на отстрел дебилов, я обязательно ей воспользуюсь, вот только кто тебя будет защищать, мой друг, я не знаю
      11.08.2017 16:13
      1 | 5

  • TvereZ 
    Надеюсь, лось выжил? )))
    11.08.2017 15:19
    0 | 7

    • hatamoto san 
      конечно, разве товарищ Джельсомино даст его выпилить)))
      11.08.2017 16:12
      3 | 1

  • russs 
    Чем больше охотников, тем меньше охотников!
    11.08.2017 15:43
    1 | 4

  • Bonch 
      Охота = девиация. Ненормально  радоваться смерти невинных жертв.
    11.08.2017 16:44
    0 | 3

    • hell 
      Бонч, вы вегетарианец че ли? Так жуйте уже свою травушку, никто ж не мешает... а мои мужики мяско кушают( свинина; говядина, баранина, кура), а  когда угостят охотники, вообще мням... прям зеленые писы достали седня... да, да... и шуба норковая есть...)))
      11.08.2017 18:12
      2 | 0

      • Ин окентий 
        Напомню, свинину ,  курИЦУ и пр.  для  еды разводят, а не чтобы , убивая и таким образом развлекаясь,  рисоваться оружием и экипировкой
        11.08.2017 19:28
        0 | 0

  • Конрад Карлович Михельсон 
    Случайно на охоте убивают даже енаралов. Они же захапали все угодья, простому мужчинке с ружьишком... Ну, бывает (сочувствую глубоко. Но вот куда на открытие податься? За путевки, оказывается, все распределено. А они, что, уток кормили?
    11.08.2017 18:16
    1 | 0
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