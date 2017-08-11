Утвержден перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог в Твери

Утвержден список аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери. Официальный документ опубликован на сайте администрации города. В нем сообщается, что Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства в срок до 30 сентября этого года необходимо разработать первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

Перечень улиц:

1. Пересечение улицы Советской с Волжским проездом;

2. Пересечение улицы Советской с Тверским проспектом;

3. Пересечение улицы Софьи Перовской с переулком Трудолюбия;

4. Пересечение улицы Брагина с переулком Трудолюбия;

5. Пересечение улицы Бебеля с улицей Ефимова;

6. Площадь Капошвара (пересечение проезда Дарвина, Тверского проспекта, проспекта Победы и проспекта Чайковского);

7. Пересечение улицы Новоторжской со Студенческим переулком;

8. Пересечение проспекта Чайковского со Спортивным переулком;

9. Пересечение Волоколамского проспекта с улицей Склизкова;

10. Пересечение Волоколамского проспекта с бульваром Цанова;

11. Пересечение улицы Зинаиды Коноплянниковой с бульваром Шмидта;

12. Комсомольский проспект (в районе дома 1/28);

13. Пересечение улицы 2-я Красина с улицей Цветочная;

14. Пересечение улицы Зинаиды Коноплянниковой с улицей Красина;

15. Подход к путепроводу через Октябрьскую железную дорогу на шоссе Петербургское, со стороны въезда в город;

16. Петербургское шоссе (в районе площади Конституции);

17. Пересечение Волоколамского шоссе с улицей Оснабрюкская;

18. Проспект Калинина (в районе дома 62);

19. Проспект Калинина (участок от бульвара Ногина до улицы Карла Маркса);

20. Пересечение проспекта Ленина и улицы Ржевская;

21. Пересечение проспекта Ленина и улицы Маршала Захарова;

22. Пересечение улицы Маршала Конева и улицы Воровского;

23. Улица Спартака (в районе остановки общественного транспорта «Тверской промышленно-экономический колледж»);

24. Улица Строителей (в районе дома 12);

25. Пересечение улицы Можайского и бульвара Гусева;

26. Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Псковская;

27. Улица Орджоникидзе (в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр»);

28. Пересечение улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури.