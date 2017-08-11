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Утвержден перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог в Твери

11 Августа 2017 12:58
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Утвержден список аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери. Официальный документ опубликован на сайте администрации города. В нем сообщается, что Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства в срок до 30 сентября этого года необходимо разработать первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

Перечень улиц:

1. Пересечение улицы Советской с Волжским проездом;

2. Пересечение улицы Советской с Тверским проспектом;

3. Пересечение улицы Софьи Перовской с переулком Трудолюбия;

4. Пересечение улицы Брагина с переулком Трудолюбия;

5. Пересечение улицы Бебеля с улицей Ефимова;

6. Площадь Капошвара (пересечение проезда Дарвина, Тверского проспекта, проспекта Победы и проспекта Чайковского);

7. Пересечение улицы Новоторжской со Студенческим переулком;

8. Пересечение проспекта Чайковского со Спортивным переулком;

9. Пересечение Волоколамского проспекта с улицей Склизкова;

10. Пересечение Волоколамского проспекта с бульваром Цанова;

11. Пересечение улицы Зинаиды Коноплянниковой с бульваром Шмидта;

12. Комсомольский проспект (в районе дома 1/28);

13. Пересечение улицы 2-я Красина с улицей Цветочная;

14.  Пересечение улицы Зинаиды Коноплянниковой с улицей Красина;

15. Подход к путепроводу через Октябрьскую железную дорогу на шоссе Петербургское,  со стороны въезда в город;

16. Петербургское шоссе (в районе площади Конституции);

17. Пересечение Волоколамского шоссе с улицей Оснабрюкская;

18. Проспект Калинина (в районе дома 62);

19. Проспект Калинина (участок от бульвара Ногина до улицы Карла Маркса);

20. Пересечение проспекта Ленина и улицы Ржевская;

21. Пересечение проспекта Ленина и улицы Маршала Захарова;

22. Пересечение улицы Маршала Конева и улицы Воровского;

23. Улица Спартака (в районе остановки общественного транспорта «Тверской промышленно-экономический колледж»);

24. Улица Строителей (в районе дома 12);

25. Пересечение улицы Можайского и бульвара Гусева;

26. Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Псковская;

27. Улица Орджоникидзе (в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр»);

28. Пересечение улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури.

 

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Метки: аварийно-опасные участки дорог дороги твери
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Комментарии (9)

  • F 
    Даёшь по лежачему на каждый перекресток! Неудобно, зато дёшево и быстро, как раз к выборам уложится.
    11.08.2017 13:12
    0 | 4

    • Ин окентий 
      чем вас торчащие недорельсы не устраивают? еще дешевле и сердитее!
      11.08.2017 14:22
      1 | 1

  • awk555 
    В общем, весь город!!!
    11.08.2017 13:13
    0 | 11

  • Paul_Moriarty 
    Какой-то длинный список. В моем всего 2 пункта:
1. Участок от въезда в город со стороны Эммауса до въезда со стороны Заволжского.
2. Участок от Волоколамской развязки до Мигалова.
    11.08.2017 13:16
    0 | 7

  • Uylo_Yobannen 
    Аварийно-опасную Тверь впору обнести колючкой и залить бетонным саркофагом. Впрочем, вместо колючки у нас давно и успешно используется борщевик.
    11.08.2017 13:24
    0 | 7

  • kudimov 
    Для тех кто не умеет водить или лихачит - любой участок дороги представляет опасность. И сами они представляют опасность. Ну и любой колодец на дороге, если его открыть и толком не загородить тоже ночью опасен.
    11.08.2017 13:43
    0 | 7

  • MikeH 
    А вот если бы была карта городских событии, в том числе и с происшествиями, все это было бы нагляднее.
    11.08.2017 13:45
    0 | 3

  • Хычник_Ёж 
    Зашибись, Ордреникидзе с гребаными рельсами останется, там не люди живут
    11.08.2017 14:30
    1 | 0

  • DenBlldenn 
    камеры повесить и всего делов
    11.08.2017 16:01
    0 | 0
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