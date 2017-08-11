Утвержден перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог в Твери

Утвержден список аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери. Официальный документ опубликован на сайте администрации города. В нем сообщается, что Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства в срок до 30 сентября этого года необходимо разработать первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.
Перечень улиц:
1. Пересечение улицы Советской с Волжским проездом;
2. Пересечение улицы Советской с Тверским проспектом;
3. Пересечение улицы Софьи Перовской с переулком Трудолюбия;
4. Пересечение улицы Брагина с переулком Трудолюбия;
5. Пересечение улицы Бебеля с улицей Ефимова;
6. Площадь Капошвара (пересечение проезда Дарвина, Тверского проспекта, проспекта Победы и проспекта Чайковского);
7. Пересечение улицы Новоторжской со Студенческим переулком;
8. Пересечение проспекта Чайковского со Спортивным переулком;
9. Пересечение Волоколамского проспекта с улицей Склизкова;
10. Пересечение Волоколамского проспекта с бульваром Цанова;
11. Пересечение улицы Зинаиды Коноплянниковой с бульваром Шмидта;
12. Комсомольский проспект (в районе дома 1/28);
13. Пересечение улицы 2-я Красина с улицей Цветочная;
14. Пересечение улицы Зинаиды Коноплянниковой с улицей Красина;
15. Подход к путепроводу через Октябрьскую железную дорогу на шоссе Петербургское, со стороны въезда в город;
16. Петербургское шоссе (в районе площади Конституции);
17. Пересечение Волоколамского шоссе с улицей Оснабрюкская;
18. Проспект Калинина (в районе дома 62);
19. Проспект Калинина (участок от бульвара Ногина до улицы Карла Маркса);
20. Пересечение проспекта Ленина и улицы Ржевская;
21. Пересечение проспекта Ленина и улицы Маршала Захарова;
22. Пересечение улицы Маршала Конева и улицы Воровского;
23. Улица Спартака (в районе остановки общественного транспорта «Тверской промышленно-экономический колледж»);
24. Улица Строителей (в районе дома 12);
25. Пересечение улицы Можайского и бульвара Гусева;
26. Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Псковская;
27. Улица Орджоникидзе (в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр»);
28. Пересечение улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури.
Комментарии (9)
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DenBlldenn
11.08.2017 16:01
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