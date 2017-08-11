Впервые в Твери пройдёт гастрономический фестиваль

26 августа на площади Славы весь день будет работать фестиваль еды и развлечений «Вкус Верхневолжья». Жителей и гостей города ожидают дегустация блюд и напитков, приготовленных лучшими тверскими поварами по старинным рецептам, выступление творческих коллективов, фермерский рынок со свежайшими продуктами собственного производства, а также игровая площадка с аттракционами для детей.

- В Твери продолжается замечательная традиция проведения фестивалей. В этом году, помимо различных ярмарок, мы решили провести такой необычный праздник лета – гастрономический фестиваль. В нём принимают участие рестораны города, которые приготовят традиционные блюда именно тверской кухни. И все желающие смогут их попробовать. Это будет наш первый опыт, который, мы надеемся, будет удачным. И если горожанам понравится, то этот фестиваль мы будем проводить и в дальнейшем, он тоже может стать традиционным и брендовым для Твери, - рассказал Андрей Гаврилин, и.о. заместителя Главы администрации Твери.

- Если вспомнить наши грода-побратимы, почти во всех есть своё такое мероприятие: в Оснабрюке это майская неделя, в Феодосии это праздник барабульки и так далее. И нам, действительно, не хватает такого мини-национального, с точки зрения Тверской области, мероприятия, куда можно пригласить и туристов, и вспомнить корни – расстегай из печени налима или пожарские котлеты, - считает депутат Тверской городской Думы Дмитрий Гуменюк.

В фестивале принимают участие ведущие рестораны Твери. На сегодняшний день заявилось восемь заведений, которые представят и закуски, и горячее, и десерты, и напитки. Также гости фестиваля смогут не только попробовать, но и узнать историю этих блюд. Одной из целей гастрономического праздника является развитие ресторанного бизнеса в Твери. По итогам фестиваля его участники смогут оценить предпочтения горожан, какое угощение им пришлось по вкусу больше всего, и в дальнейшем разнообразить меню этими традиционными блюдами тверской кухни.

- Особенностью всех этих блюд будет то, что для их приготовления планируют использовать продукты, выращенные и произведённые фермерами нашей области. Вообще гастрономический туризм сейчас быстро развивается, и нашему региону и Твери есть, что показать. У нас действительно есть блюда, уже ставшие брендовыми. Понятно, что старинные рецепты немного адаптированы под вкусы современного потребителя, но всё же наши рестораны-участники проводили исследования и смогли восстановить рецептуру именно тверских старинных блюд. Уверена, что они придутся по вкусу горожанам, а наше начинание – первый гастрономический фестиваль в Твери – станет успешным и массовым, - пояснила Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области, депутат Законодательного Собрания Тверской области.

Приходите 26 августа на площадь Славы. Будет интересно, весело и вкусно!