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Впервые в Твери пройдёт гастрономический фестиваль

Впервые в Твери пройдёт гастрономический фестиваль - ТИА
11 Августа 2017 12:50
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Фоторепортаж

26 августа на площади Славы весь день будет работать фестиваль еды и развлечений «Вкус Верхневолжья». Жителей и гостей города ожидают дегустация блюд и напитков, приготовленных лучшими тверскими поварами по старинным рецептам, выступление творческих коллективов, фермерский рынок со свежайшими продуктами собственного производства, а также игровая площадка с аттракционами для детей.

- В Твери продолжается замечательная традиция проведения фестивалей. В этом году, помимо различных ярмарок, мы решили провести такой необычный праздник лета – гастрономический фестиваль. В нём принимают участие рестораны города, которые приготовят традиционные блюда именно тверской кухни. И все желающие смогут их попробовать. Это будет наш первый опыт, который, мы надеемся, будет удачным. И если горожанам понравится, то этот фестиваль мы будем проводить и в дальнейшем, он тоже может стать традиционным и брендовым для Твери, -  рассказал Андрей Гаврилин, и.о. заместителя Главы администрации Твери.

-  Если вспомнить наши грода-побратимы, почти во всех есть своё такое мероприятие: в Оснабрюке это майская неделя, в Феодосии это праздник барабульки и так далее. И нам, действительно, не хватает такого мини-национального, с точки зрения Тверской области, мероприятия, куда можно пригласить и туристов, и вспомнить корни – расстегай из печени налима или пожарские котлеты, - считает депутат Тверской городской Думы Дмитрий Гуменюк.

 

В фестивале принимают участие ведущие рестораны Твери. На сегодняшний день заявилось восемь заведений, которые представят и закуски, и горячее, и десерты, и напитки. Также гости фестиваля смогут не только попробовать, но и узнать историю этих блюд. Одной из целей гастрономического праздника является развитие ресторанного бизнеса в Твери. По итогам фестиваля его участники смогут оценить предпочтения горожан, какое угощение им пришлось по вкусу больше всего, и в дальнейшем разнообразить меню этими традиционными блюдами тверской кухни.

- Особенностью всех этих блюд будет то, что для их приготовления планируют использовать продукты, выращенные и произведённые фермерами нашей области. Вообще гастрономический туризм сейчас быстро развивается, и нашему региону и Твери есть, что показать. У нас действительно есть блюда, уже ставшие брендовыми. Понятно, что старинные рецепты немного адаптированы под вкусы современного потребителя, но всё же наши рестораны-участники проводили  исследования и смогли восстановить рецептуру именно тверских старинных блюд. Уверена, что они придутся по вкусу горожанам, а наше начинание – первый гастрономический фестиваль в Твери – станет успешным и массовым, - пояснила Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области, депутат Законодательного Собрания Тверской области.

Приходите 26 августа на площадь Славы. Будет интересно, весело и вкусно!  

 

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Метки: гастрономический фестиваль ирина шереметкер Андрей Гаврилин старинные рецепты праздник в твери
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Комментарии (4)

  • BARBAdos 
    на этой площади вроде стелла какая то стоит про город воинской славы? Во нормуль придумали, а че не возле обелиска, там вроде и огонь разводить не надо...
    11.08.2017 13:51
    3 | 1

    • Paul_Moriarty 
      Стелла стоит на площади Пушкина. Это практически в другом конце улицы Салтыкова-Щедрина.
      11.08.2017 13:54
      0 | 3

  • WennDieSoldaten 
    Надегустироваться, а с утра -- на шаварма-фест.
    11.08.2017 14:19
    0 | 2

  • antiER 
    И какие у Твери есть брендовые блюда, да ещё старинные. (Про французские котлеты поданные когда то в Торжке не говорите)
    11.08.2017 14:39
    0 | 2
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