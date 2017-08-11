Рыбаки нашли тело прыгнувшей с Восточного моста женщины

Тело 32-летней женщины случайно обнаружил в камышах рыбак ранним утром 11 августа. Было это в районе Старой Константиновки. Сейчас на месте работают спасатели ГУ МЧС по Тверской области и правоохранительные органы.

Напомним, погибшая прыгнула с Восточного моста утром 7 августа. В течение нескольких дней спасатели продолжали поиски тела женщины. Как стало известно ТИА, погибшая родом из азиатской республики, работала в Твери парикмахером. Здесь у погибшей остался муж, отношения с которым были сложными, и двое маленьких детей. Перед гибелью она отправила супругу смс.

В причинах смерти молодой женщины предстоит разобраться правоохранительным органам.