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Рыбаки нашли тело прыгнувшей с Восточного моста женщины

Рыбаки нашли тело прыгнувшей с Восточного моста женщины - ТИА
11 Августа 2017 12:43
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Тело 32-летней женщины случайно обнаружил в камышах рыбак ранним утром 11 августа. Было это в районе Старой Константиновки. Сейчас на месте работают спасатели ГУ МЧС по Тверской области и правоохранительные органы.

Напомним, погибшая прыгнула с Восточного моста утром 7 августа. В течение нескольких дней спасатели продолжали поиски тела женщины. Как стало известно ТИА, погибшая родом из азиатской республики, работала в Твери парикмахером. Здесь у погибшей остался муж, отношения с которым были сложными, и двое маленьких детей. Перед гибелью она отправила супругу смс.

В причинах смерти молодой женщины предстоит разобраться правоохранительным органам.

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Метки: прыгнула с моста в твери мчс по тверской области
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Комментарии (3)

  • Moon_Orchid 
    Ну упавшей же вроде!
P.S. Это не решение проблем.
    11.08.2017 14:07
    0 | 1

  • WennDieSoldaten 
    "ня пока"(c)
    11.08.2017 14:17
    0 | 1

  • TvereZ 
    Тетка хотела покормить рыбок, а ей помешали. Нехорошо нарушать последнюю волю покойной!
    11.08.2017 15:20
    4 | 0
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